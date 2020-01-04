Тюменские эксперты: в 2020 году средняя ставка по ипотеке упадет до минимума

Рекордно низкая ставка по ипотеке была зафиксирована в России в октябре 2019 года, она составила 9,4% годовых. Представители тюменских банков прогнозируют ее дальнейшее снижение в 2020 году.

По словам Ольги Скосырской, руководителя одного из банков Тюмени, в первом полугодии наступающего года действительно планируется снижение уровня средней ипотечной ставки на новые кредиты. Предположительно, это будет 9% годовых. В связи с этим прогнозируется и рост ипотечного рынка в 2020-2021 годах на 15-20%, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Однако нужно помнить, что квартиры не постоянно дорожают, а вот реальные доходы населения остаются примерно на одном уровне, потому это может оказаться сдерживающим фактором для увеличения количества ипотечных кредитов.

Кстати, растет и средний ипотечный чек, так, за 2019 год он увеличился с 2 млн рублей до 2,2 млн рублей. По прогнозам банкиров, в 2020 году эта цифра либо останется прежней, либо вырастет на 5-7% из-за увеличения стоимости жилья.

Именно из-за роста цен на недвижимость горожанам советуют не тянуть с приобретением квартиры, а заключать сделку как можно быстрее, пока цены находятся на уровне уходящего года, а ставка по ипотеке близка к минимальной.