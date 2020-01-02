Более тысячи тюменцев переселят из аварийного жилья в 2020 году

Более 1000 человек планируется переселить из аварийного жилья в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Мероприятия по расселению пройдут в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, а также в четырех муниципальных районах.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, программа будет реализована в Вагайском, Тобольском, Тюменском, Уватском районах. Всего расселят почти 20 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда.

В 2019 году Тюменская область перевыполнила целевой показатель по расселению аварийного жилья более чем в 10 раз. Вместо запланированных 2,79 тыс. кв.м было расселено 29 тыс. км.в. В новые дома и квартиры переехали жители восьми муниципальных образований - Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, а также Вагайского, Исетского, Тобольского и Тюменского муниципальных районов.

"В реализации программы по переселению из аварийного жилья у нас уже накоплен серьёзный опыт, и в последние годы Тюменская область выполняла эту программу с опережением срока, будем стараться и дальше так работать", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

