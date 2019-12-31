В Тюмени следователи ищут сотрудников ООО "Гидротрубопроводстрой"

Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Гидротрубопроводстрой" — за невыплату заработной платы сотрудникам более двух месяцев.

По версии следствия, с мая 2019 года перед работниками фирмы образовалась задолженность на общую сумму около 130 тысяч рублей.

Сейчас следственные органы устанавливают потерпевших — работников ООО "Гидротрубопроводстрой", не получавших зарплату в этот период. Сотрудники компании могут обратиться в следственный отдел по Ленинскому округу города Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 87 или по телефону тел. 8 (3452) 64-17-62, 64-17-16.