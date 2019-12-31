На директора тюменской строительной фирмы завели уголовное дело за невыплату зарплат

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "ВИДСТРОЙ". Следователи регионального СК России ищут пострадавших от невыплаты заработной платы.

По версии следствия, с июля 2018 года перед работниками компании образовался долг по зарплате на общую сумму около 300 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Сотрудники, которым не выплачивалась заработная плата, могут обратиться в следственный отдел по Калининскому АО г. Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 57 или по телефону тел. 8 (3452) 42-11-06.