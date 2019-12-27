Тюменцев предупреждают о рисках вложений в КПК "Югра"

О рисках вложения денежных средств в КПК "Югра" сообщает Банк России. Офисы кооператива расположены в Тюмени, Тобольске, Сургуте и Нефтеюганске.

17 июля 2019 года Банк России выдал предписание о запрете на привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов Кредитному потребительскому кооперативу (КПК) "Югра" (ИНН 8602285809). Кооператив также исключен из членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" в связи с систематическим нарушением установленных требований. Согласно законодательству кредитные кооперативы, не являющиеся членами саморегулируемой организации, не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива и принимать в КПК новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Банк России предупреждает граждан о рисках в случае поступления предложений о заключении договоров личных сбережений с КПК "Югра".