Тюменцев предупреждают о рисках вложений в КПК "Югра"

О рисках вложения денежных средств в КПК "Югра" сообщает Банк России. Офисы кооператива расположены в Тюмени, Тобольске, Сургуте и Нефтеюганске.
17 июля 2019 года Банк России выдал предписание о запрете на привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов Кредитному потребительскому кооперативу (КПК) "Югра" (ИНН 8602285809). Кооператив также исключен из членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" в связи с систематическим нарушением установленных требований. Согласно законодательству кредитные кооперативы, не являющиеся членами саморегулируемой организации, не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива и принимать в КПК новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
Банк России предупреждает граждан о рисках в случае поступления предложений о заключении договоров личных сбережений с КПК "Югра".
"Напомним, что государственная система страхования вкладов в банках РФ на сбережения членов кредитного кооператива не распространяется, и государство не несет ответственности по обязательствам КПК", — подчеркивают в пресс-службе Банка России.
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