Более полусотни подставных директоров фирм выявили в Тюменской области

За 11 месяцев этого года в регионе правоохранительные органы выявили 53 подставных директоров организаций. Они регистрировали на себя фирмы за денежное вознаграждение или по просьбам дельцов.

"Как правило, эти организации используются для уклонения от уплаты налогов, совершения мошенничеств, отмывания денежных средств, добытых преступным путем. Ответственность за такие деяния предусмотрена ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица)", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Санкция упомянутой статьи предусматривает штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, исправительные работы на срок до 2 лет. К примеру, мировой судья оштрафовал на 100 тыс. рублей жителя Тюмени, который за денежное вознаграждение стал подставным учредителем и директором фирмы.