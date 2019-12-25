Запсибкомбанк ищет среди клиентов владельца кроссовера

Запсибкомбанк

Акция "Чудеса на Новый год" продолжается! Клиенты Запсибкомбанка целый месяц активно оформляют кредиты по новогодним ставкам и с нетерпением ждут розыгрыша главного приза – автомобиля.

Принять участие в розыгрыше могут как заемщики с действующими кредитами, так и клиенты, которые оформят новый или "переведут" кредит другого банка в Запсибкомбанк.

Условия участия просты:

получить кредит в Запсибкомбанке с 14.11.2019 по 28.02.2020 или иметь действующий;

отправить SMS с цифрой 5 на короткий номер 2100 или любой номер сервиса "Мобильный Банк"; или зарегистрироваться на сайте Запсибкомбанка.

Розыгрыш автомобиля состоится 3 марта 2020 года среди участников с действующими кредитами в Запсибкомбанке на данную дату.

"Победитель в марте 2020 года получит заветные ключи от сверкающей на подиуме вблизи главного офиса Запсибкомбанка в Тюмени Hyundai Cretа – популярного городского кроссовера. И конечно, мы уже сейчас приглашаем всех на розыгрыш автомобиля, который можно будет наблюдать и в прямой трансляции. Участвуйте в акции Запсибкомбанка "Чудеса на Новый год" – оформляйте кредит в любом офисе банка, становитесь участником розыгрыша автомобиля", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.