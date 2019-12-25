Тюменские депутаты оценили ход капитального ремонта жилых домов

Более 3,5 млрд рублей в 2020 году Тюмень направит на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, вошедших в краткосрочный план 2018-2020 годов. Об итогах и проектах по реализации программы шла речь на декабрьском заседании Тюменской городской думы.

Программа капитального ремонта домов действует в Тюменской области с 2015 года. В первую трехлетку в областной столице ремонт коснулся 412 домов. С 2018 по 2020 год ремонту подлежат 887 домов. При этом колоссальный объем строительно-монтажных работ и средств на их выполнение приходится на заключительный, 2020 год.

Муниципальные власти заверяют, что город в силах справиться с таким объемом, депутаты же высказывают опасения относительно сроков и призывают всех максимально сосредоточиться на выполнении поставленных задач.

Заместитель главы города Павел Перевалов отметил, что во время реализации программы пришлось решить массу вопросов, которые прямо влияют на скорость и качество работ.

"За пять лет сформированы ключевые стратегические подходы. В частности, внедрен открытый отбор подрядных организаций. Это позволило увеличить их число в десять раз. Сейчас их 312 (по всей Тюменской области - ред.). Выстроена система взаимоотношений "региональный оператор – заказчик – подрядчик". Особо стоит отметить подготовку объекта к проведению капитального ремонта. Наши специалисты выступают в качестве организаторов взаимодействия всех сторон процесса: управляющих компаний, жильцов, подрядчиков, ресурсоснабжающих организаций. При проектировании определяется фактическая необходимость проведения работ и возможность ремонта", – сообщил Павел Перевалов.

Значительный объем второго краткосрочного плана стал стимулом для выработки дополнительных подходов с целью активизации работ. В частности, подрядчики могут получить авансом до 30 % стоимости работ. Смежные группы инженерных коммуникаций синхронизированы и ремонт взаимосвязанных систем будет выполняться одномоментно. Это позволит повысить качество и скорость строительно-монтажных работ, сократить недопуски рабочих в квартиры и минимизировать неудобства для жителей. Продолжается работа по упрощению и ускорению различных процедур.

В задачах на 2020 год администрация города поставила себе стопроцентное исполнение второго краткосрочного плана, оптимизацию технических решений, подходов во взаимоотношениях между жильцами домов и подрядчиками, уточнение данных по домам, которые войдут в план 2021-2023 годов.

Депутаты о проблемах программы капитальных ремонтов знают не понаслышке. В 2019 году по инициативе главы города Руслана Кухарука они включились в процесс и лично контролировали ход работ на объектах. Председатель гордумы Евгений Заболотный, представители администрации отметили: такое сотрудничество дало хороший эффект.

"С одной стороны, участие депутата дисциплинирует подрядчика на объекте, технического заказчика, с другой – вселяет в горожан уверенность в объективности оценки происходящего. Такое взаимодействие должно быть продолжено", – выразил уверенность Павел Перевалов.

Эффективность программы, считают депутаты, надо оценивать не количеством отдельно взятых отремонтированных конструктивов, а в целом жилых домов.

"Капитальный ремонт люди должны ощущать не длительностью проведения работ, а комплексностью подхода. Капитальный ремонт – это взяли дом, отремонтировали по максимуму и ушли. И все понимают: дело сделано – качество жизни улучшилось", – акцентировал внимание присутствующих Евгений Заболотный.

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы Юрий Баранчук высказал общее мнение депутатов о том, что планирование работ в рамках трехлетнего периода должно стать более равномерным. Ситуация, когда основной объем строительно-монтажных работ приходится на последний год, может усугубиться нехваткой квалифицированных подрядчиков.

"Что мешает сегодня утвердить план капремонта, перечень домов и войти в 2021 год с готовой проектно-сметной документацией, чтобы в течение трех лет равными объемами эти работы выполнить? Если мы сначала только готовим проектную документацию, а в последний год устраиваем аврал, то где искать специалистов, которые два года были не востребованы?" – поинтересовался Юрий Баранчук.

По инициативе депутатов разработан новый техрегламент. В обязательный перечень работ, проводимых за счет средств Фонда капитального ремонта, вошли установка автоматизированной системы погодного регулирования в домах с тепловыми пунктами, антивандальные двери на подъездах, системы дымоудаления в высотках и других элементов.

"Наши предложения касаются небольших технических решений, однако они существенно влияют на качество работ, повышают срок эксплуатации дома и комфортность проживания", – сообщил Баранчук.

Еще одно важное решение, инициаторами которого также выступили депутаты – с 2020 года инструментальным обследованием домов займутся профессионалы. До этого состояние зданий оценивали управляющие компании.

"Инструментальное обследование позволит заходить на капремонт максимально комплексно. Следующая трехлетка будет планироваться, исходя из фактического состояния домов", – подчеркнул Юрий Баранчук.