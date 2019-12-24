Оксана Величко: все бюджетные расходы направлены на благополучие тюменцев

Какое участие приняли депутаты Тюменской городской думы и сами жители областного центра в формировании бюджета муниципалитета на 2020 год, почему он считается социально ориентированным, и на какие цели пойдут казенные деньги, рассказала председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы Оксана Величко.

Напомним, в конце ноября принят рекордный для Тюмени бюджет на 2020 год. Он составляет 33,7 млрд рублей. Его социальная ориентированность в том, что все статьи расходов прямо или косвенно направлены на людей. На то, чтобы было комфортно жить в городе, чтобы социальное здоровье населения поддерживалось на самом высоком уровне. Но цифры есть цифры.

"Бюджет – документ строгий. Существенная сумма – более 15 млрд рублей – отведена на развитие человеческого капитала. Это те из двадцати наших муниципальных программ, которые направлены непосредственно на взаимодействие с людьми: образование, культура, физическая культура и спорт и реализация молодежной политики. Внутри этих программ предусмотрены средства и на содержание этих систем, и на их развитие", – отметила Оксана Величко.

На содержание инфраструктуры дорог в будущем году выделено более 11 млрд рублей.

"Дороги в России – традиционно тема очень болезненная. И у нас она была такой же, когда Тюмень называли столицей деревень. Однако в последние восемь-десять лет дорогам уделяется серьезное организационное и финансовое внимание. В 2020 году на дорожную инфраструктуру мы заложили солидную сумму, – сказала депутат. – Это содержание всех мостов, подземных переходов и дорог, протяженность которых превышает тысячу километров – практически сорок процентов расстояния до Москвы. Около четырех миллиардов рублей из этой суммы будет использовано на развитие дорожной сети: устройство твердого покрытия дорог там, где прежде не было, освещение и так далее".

Очень важная статья в бюджете связана с благоустройством города. Тюмень взяла тренд на цивилизованный подход относительно озеленения парков, скверов, создания новых приятных уголков. Это тоже среда, которая формирует не только комфорт, но и здоровье отдельно взятого гражданина.

Одна из острых городских проблем – ливневая канализация. На заседаниях комиссии по бюджету депутаты регулярно предлагают администрации города в будущих периодах увеличить финансирование строительства ливнёвок.

"Это наше тяжелое историческое наследие. Ливневой канализацией обеспечены примерно пятнадцать процентов городских дорог. Поэтому после любого дождя, тем более ливня, у нас кое-где возникают реки, – пояснила позицию коллег Оксана Величко. – Депутаты отмечают, что обустройство ливневой канализации разбросано по программам, нет единого плана. Работа ведется, но она идет незначительными темпами".

В 2020 году средства на ливневую канализацию увеличены в два раза – до 211 млн рублей. Решению проблемы способствует и концессионное соглашение, которое заключили администрация города и "Тюмень Водоканал". Оно предполагает, что инвестор направит собственные средства на то, чтобы закольцевать в единую систему всю ливневую канализацию. Ожидается, что эти работы будут выполнены в ближайшие три-четыре года.

"Если будет применен системный беспрерывный характер работ, то мы справимся с этой проблемой", – уверена Оксана Величко.

В бюджете-2020 предусмотрена и статья на дополнительные расходные обязательства.

"Фактически речь идет о льготах. Это те расходы, которые мы можем себе позволить ввиду солидного бюджета. В большей степени это социальные льготы, не налоговые. Это бесплатный проезд на транспорте, субсидирование и содержание детей в группах продленного дня в частных детских садах, ремонт жилых помещений для ветеранов. У нас появилась еще одна категория граждан – несовершеннолетние узники фашизма, которые также могут использовать эту статью для ремонта своих жилых помещений. Сохраняется у нас такая позиция, как социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это та тема, которую граждане знают, и они активно ею пользуются. К сожалению, есть у нас еще категории жителей, у которых реально очень тяжелые жизненные ситуации, где надо помогать по возможности просто обеспечивать проживание какими-то элементарными бытовыми вещами", – сказала депутат.

Оксана Величко отметила, что хоть бюджет Тюмени и вырос по сравнению с 2018 годом на 10 млрд рублей, он по-прежнему дотационный: из 33,7 млрд рублей 19,2 млрд – это вливания из регионального бюджета.

"Надо понимать, что собственные доходы бюджета – это, в основном, налоговые и неналоговые поступления. Чем здоровее будет экономика города, тем выше у нас будут отчисления в бюджет. Соответственно, чем выше доходы у граждан, а они возникают от зарплат, тем выше сумма отчислений в налоги, – пояснила она. – В этом же ключе можно рассматривать более рациональное использование муниципального имущества, работу с недобросовестными работодателями, которые уклоняются от уплаты налогов. На мой взгляд, возможностей по увеличению налогооблагаемой базы в городе ни так и много, потому что физически город в своих границах заполнен, экономика, в основном, сформировалась. Сейчас главное, чтобы у жителей была работа, чтобы она была достаточно высокооплачиваемой, чтобы все добросовестно платили налоги".

Оксана Величко отметила, что работа над бюджетом будущего года начинается в апреле предыдущего года и полагать, что высказанные в ноябре-декабре предложения будут безусловно в нем учтены, несколько наивно.

"Уже весной надо думать о том, что мы будем делать на следующий год. Именно в это время надо смотреть, как формируются программы, есть ли в них твои чаяния, объекты и так далее", - объяснила депутат.

Граждане в формировании бюджета тоже могут участвовать. Своими мнениями, пожеланиями они могут поделиться через различные интернет-ресурсы, в том числе, новые федеральные системы, где все прозрачно и доступно. Еще одна площадка для высказывания предложений – публичные слушания. Весной они проводятся по итогам прошедшего года, осенью – по проекту бюджета будущего года. Можно просто обратиться с личным заявлением в администрацию города. И, конечно же, через депутатов. Они в большой степени разбираются во всех бюджетных коллизиях и могут оказать помощь любому жителю.

"Говорить о том, что кто-то сидит и тихонько под покровом ночи пишет бюджетные циферки, совершенно неверно, так как весь бюджетный процесс максимально открыт. Чтобы в нем участвовать, надо понять, как он формируется, по каким правилам. С этого надо начать. Но есть и за что покритиковать нашу бюджетную систему. Сегодня уже на федеральном уровне поставлена задача, чтобы разработать, так называемое, бережливое отношение к офисным процедурам, которое предполагало бы минимизацию бюрократизма, сказывающегося на сроках, очередности и приоритетности, и работать над тем, чтобы все функционировало четко, быстро и, главное, эффективно", – подчеркнула Оксана Величко.

Основная задача любой комиссии Тюменской городской думы - выработка решения по обозначенному вопросу. Чтобы это было качественно, необходимо провести большую подготовительную работу. Для этого аппарат думы, депутаты, которые входят в постоянную комиссию по экономическому развитию и бюджету, активно взаимодействуют с администрацией муниципалитета.

"У нас есть обратная связь, есть алгоритм действий, который реально осуществляется в процессе подготовки комиссии и впоследствии, когда мы заходим в зал и обсуждаем вопросы открыто и публично. Мне нравится, что депутаты настроены конструктивно. Как председатель, я удовлетворена результатом работы нашей комиссии, – отметила Оксана Величко. – Хочется, чтобы активность депутатов в некоторых вопросах была выше: бывают ситуации, когда требуется дополнительное внимание к отдельным темам. Большое спасибо аппарату думы за организационную работу и большое спасибо администрации города за то, что у нас сложились честные и доверительные отношения".