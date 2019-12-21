Птицефабрики Тюменского района модернизируют производство

Птицеводческие предприятия Тюменского района за последние несколько лет совершили настоящий рывок модернизации производственных мощностей.

Так, по информации пресс-службы губернатора, на птицефабрике "ПРОДО Тюменский

бройлер" инвестиционной программой предполагается реконструкция убойно-перерабатывающего комплекса.

"На данный момент закуплено и ведется монтаж нового оборудования в цех глубокой переработки и разделки птицы. Оно предназначено для упаковки субпродуктов,

кулинарных полуфабрикатов, мясной гастрономии", - говорит директор птицефабрики Оксана Величко.

По ее словам, обеспечение качественной современной упаковкой повышает и конкурентоспособность продукции, и производительность труда. Мало сделать качественный продукт, нужно, чтобы он хорошо выглядел на полках в торговых сетях.

"На это и направлены наши усилия. Новое оборудование также позволит увеличить сроки годности с дальнейшей возможностью реализации продукции в отдаленные регионы при сохранении качества", - отмечает Оксана Величко.

На птицефабрике "Пышминская" проведена реконструкция 4-х птичников для кур-несушек с российско-немецким оборудованием и реконструкция помещения для содержания молодняка. Птицефабрика "Боровская" имени Созонова построила четыре птичника по выращиванию молодняка и 9 птичников для взрослой птицы.

"На новой производственной площадке "ПРОДО Тюменский бройлер" введено в эксплуатацию шесть птичников. Все это поможет достичь максимальные качественные показатели продукции тюменского птицепрома. О чем свидетельствуют и высокие награды российских и международных выставок", - говорит заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов.