В национальной сборной "Абилимпикс" — три тюменки

В состав национальной сборной "Абилимпикс" вошли 330 человек из разных регионов России — победители национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью последних двух лет.

От Тюменской области в сборную включены Раиса Суслова (компетенция "Медицинский и социальный уход", 2019), Ольга Рожина ("Медицинский и социальный уход", 2018) и Анастасия Дунаева ("Поварское дело", 2018).

С 16 по 21 декабря для участников организован тренировочный сбор в Анапе. Для них проводятся обучающие курсы английского языка, тренинги по командообразованию, занятия по тренировке профессиональных навыков.

X международный чемпионат "Абилимпикс" состоится в России в мае 2021 года.