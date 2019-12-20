Пакет услуг "Золотой-2019" лидирует в предпочтениях клиентов

Запсибкомбанк

Карты с обновленными условиями Пакетов услуг стали в 4 раза популярнее среди клиентов. На выбор доступны три Пакета услуг: "Классический-2019", "Золотой-2019" и "Платиновый-2019".

Пакет услуг "Классический-2019" удобен, прежде всего, клиентам-заемщикам, так как позволяет бесплатно пополнять карту с карт других банков и в дальнейшем осуществлять гашение кредита в Запсибкомбанке, в том числе посредством настройки автоматических платежей в Интернет-Банке. Пакет услуг "Золотой-2019" будет интересен тем клиентам, кто пользуется картой для оплаты в магазинах и хочет увеличить процент возврата с покупок. Тем более что при сумме покупок по карте от 5000 рублей обслуживание Пакета – бесплатно.

Кроме того, в рамках Пакета услуг "Золотой-2019" доступны следующие опции:

снятие наличных в банкоматах любых банков РФ без комиссии;

одна бесплатная карта для члена семьи или близкого человека с возможностью установки лимитов на определенные типы операций;

бесплатное пополнение карты с карт других банков в Интернет-Банке Запсибкомбанка и Мобильных приложениях;

бесплатные переводы по реквизитам в другие банки*.

"Пакет услуг "Золотой-2019" лидирует в предпочтениях клиентов. Условия Пакета предполагают повышенный возврат с покупок при сохранении на счете карты определенного остатка. Подключить Пакет услуг можно к любой дебетовой карте, например зарплатной. А перед Новым годом для держателей дебетовых карт Запсибкомбанк запускает специальную акцию. Подробности акции – 23 декабря. Следите за новостями на сайте банка", – рассказал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".