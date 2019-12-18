Переход частных домовладений на природный газ обсудили тюменские депутаты

Развитие коммунальной инфраструктуры города обсудили тюменские депутаты. Вопросы перехода частных домовладений от централизованного теплоснабжения на природный газ и компенсаций льготным категориям граждан рассмотрели на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы 17 декабря.

Об основных показателях реализации соответствующей муниципальной программы, работающей в областном центре с 2014 года, членам комиссии напомнил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.

По его словам, проведенное в октябре 2019 года исследование показало, что наибольшее число инцидентов на тепловых сетях города приходится на частный сектор Тюмени. Поэтому становится актуальным вопрос перехода частных домовладений на альтернативное теплоснабжение – индивидуальное на природном газе.

"Сегодня схемой теплоснабжения предусмотрен поэтапный переход таких домовладений на индивидуальное теплоснабжение природным газом, - заметил он. - Определенные средства на проведение таких работ заложены в бюджет на 2020 год. С начала нового года по поручению главы города мы приступим к реализации дорожной карты по переводу частного сектора на природный газ".

Переход на альтернативный источник, по словам Тегенцева, приведет к ряду положительных изменений: снижению затрат на эксплуатацию практически аварийных теплосетей, повышению качества коммунальных услуг и снижению аварийности на сетях.

Около 8восьмидесяти домовладений в районе частной жилой застройки за время реализации программы были подключены к сетям газоснабжения.

"Возможно, в этом направлении показатели не такие высокие, как нам хотелось бы, но связано это в первую очередь с нежеланием домовладельцев переходить с одного источника на другой, - заметил Семен Тегенцев. - В данной сфере также выполняются мероприятия по предоставлению субсидий льготным категориям граждан. Таких категорий в настоящее время насчитывается девятнадцать".

За 2015-2018 годы такую социальную поддержку получили 462 человека, а за девять месяцев 2019 года - 52. Кроме того, в рамках региональной программы газификации за три года было построено более 111 км сетей газоснабжения, возможностью подключения к ним обеспечены более двух тысяч человек.

Выслушав доклад директора департамента городского хозяйства, депутаты поинтересовались, сколько частных домовладений планируется перевести на газ и сколько из них технически пригодны для этого.

Также депутаты попросили объяснить, каков порядок выплат субсидии за переход с централизованного теплоснабжения, в частности, необходимо ли хозяевам домовладений обращаться с соответствующими заявлениями. Председатель постоянной комиссии Юрий Баранчук отметил также, что в частном секторе кроме жилых домов могут присутствовать и организации. "Про них тоже не стоит забывать", - напомнил он.

"В настоящее время выявлено более полутора тысяч домов, подключенных к центральному теплоснабжению, - сообщил Тегенцев. - В бюджете на перевод одного такого домовладения на газ предусмотрено сто тридцать тысяч рублей. Для доведения информации о возможности перехода на газ до каждого потребителя будет проведен подомовой обход".

Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов обратил внимание на частную застройку в Калининском округе Тюмени: "Там сегодня существуют магистральные газопроводы, при этом на магистральной теплосети находятся один-два объекта. Проблема в том, что это как правило те, у кого нет возможности подключиться в общем режиме. Буквально на прошлой неделе мы обсуждали этот вопрос с жителями".

Говоря о ходе реализации муниципальной программы развития коммунальной инфраструктуры, Семен Тегенцев сообщил также, что в сфере электроснабжения удалось выполнить модернизацию и техническое перевооружение более 200 км линий электропередач.

"Предоставление субсидий на технологическое присоединение садоводческих обществ к электрическим сетям осуществляется с 2016 года, - напомнил директор департамента городского хозяйства. - Компенсации за выполнение работ осуществлялись в текущем году и запланированы на 2020 год".