В Тюменской гордуме обсудили проблемы капитального ремонта жилфонда

На заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы обсудили основные параметры работы администрации города в рамках капитального ремонта многоквартирных домов. На вопросы депутатов ответили заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, глава областного департамента ЖКХ Антон Фирсов и руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Светлана Цынская.

Основным докладчиком по теме выступил заместитель главы города Павел Перевалов. В первую очередь он отметил, что первый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта завершён. "Работа была значительная. На первом этапе нам нужно было выстроить всю систему взаимодействия огромного количества участников этого процесса, - отметил заместитель главы Тюмени Павел Перевалов. - В домах, где проводились работы в рамках первого краткосрочного плана, проживает 70 тысяч тюменцев. Участвуют в этом процессе также управляющие компании, подрядные организации, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области и областной департамент ЖКХ. Кроме того, решались вопросы по привлечению подрядных организаций. Сегодня их количества достаточно, чтобы выполнять все необходимые работы, проведена оптимизация ряда процедур, что позволило ускорить все процессы и достигать нужного результата".

Второй краткосрочный план – 2018-2020 годы – находится в стадии выполнения. По объёму работ и количеству домов он в два раза больше первого. В связи с этим администрации города придется более серьезно оптимизировать процедуры: несмотря на то, что домов в два раза больше, времени на реализацию столько же - три года. Первый этап 2018 года трехлетнего плана выполнен в полном объеме. Сейчас завершается реализация второго этапа 2019 года. Наибольший объем работ, как и планировалось изначально, предстоит выполнить в 2020 году. В тех домах, которые ремонтируются, проживает практически каждый четвертый житель нашего города. Количество людей, которые вовлечены в эту систему, год от года возрастает.

В 2020 году усилия ответственных структур будут сосредоточены на завершении второго краткосрочного плана. Около 30 процентов работ на будущий год уже прошли процедуру торгов, остальные находятся в этом процессе. Также в следующем году планируется уделить большое внимание оптимизации работы МКУ "Служба технического контроля" и ряду организационных вопросов, которые позволят улучшить качество данных, являющихся основой для очередных краткосрочных планов.

В следующем году начнётся формирование и реализация третьего краткосрочного плана на 2021 – 2023 годы и плана реализации подпрограммы на 2021 год. В неё вынесены те дома, износ которых составляет более 75 процентов. Затраты на их капитальный ремонт значительно превышают те средства, которые жильцы дома в состоянии собрать на капитальный ремонт. "В этом случае предусмотрены другие виды поддержки. В частности, из бюджета уже не 20 процентов от общей стоимости работ направляется, а 40. Эту подпрограмму нам предстоит запустить в 2021 году", – сообщил Павел Перевалов.

Чиновник отметил, что в текущем году депутаты Тюменской городской думы взяли на контроль ход капитального ремонта жилфонда. Эта работа оказалась эффективной и дала свои результаты: внимание народных избранников к объектам дисциплинировало подрядчиков, технического заказчика в лице МКУ "СТК", а горожане были уверены в том, что всем происходящим событиям будет дана объективная оценка.

После краткого отчета депутаты обозначили ряд проблем, которые волнуют их и жителей избирательных округов, задали ряд уточняющих вопросов.

Александр Гунбин, депутат:

– В Тюмени наблюдается практика переноса капитального ремонта конструктивных элементов с одного краткосрочного плана на другой. Чем это обусловлено?

Павел Перевалов:

– Такая практика, действительно, имеется. Есть определенный федеральными нормами порядок установления необходимости капитального ремонта многоквартирных домов, где как раз и описан такой случай. Вопрос оптимального расходования средств Фонда капитального ремонта – один из важнейших. В ходе проектирования специализированная организация проводит техническую диагностику, и иногда выясняется, что капитальный ремонт оговорённого конструктивного элемента в данный момент не требуется. Мы считаем, что должен ремонтироваться тот элемент, которому эти работы необходимы. Именно поэтому в Тюмени практикуется перенос ремонта на более ранний или поздний срок, синхронизация работ, а также перенос на одно время ремонта различных конструктивных элементов дома, входящих в программу капитального ремонта на разные годы.

В качестве иллюстрации к вопросу Александр Гунбин привел пример, когда на конкретном доме течет крыша, но в базе этот дом переносится из одного краткосрочного трехлетнего плана в другой. "Год назад вы мне говорили, что я как депутат должен информировать жителей о том, когда у них будет проводиться капитальный ремонт. Я ходил информировал, у меня есть обращение и жалобы о том, что течет крыша у жителей по конкретному адресу. Но в этом году на сайте фонда капитального ремонта я увидел, что данный дом перенесен на следующий краткосрочный период. При этом жильцы говорят, что никто не приходил в их дом с диагностикой. Как так получается? Какую информацию людям давать?"

Юрий Баранчук предположил, что вопросы типа "почему люди ждали-ждали и вдруг по какой-то причине дом перенесли на другой срок" возникают у многих депутатов. "Давайте мы соберем информацию о таких адресах и направим через комиссию единым запросом в администрацию города Тюмени, чтобы получить по каждому случаю исчерпывающий ответ", – предложил председатель постоянной комиссии. Павел Перевалов заверил, что по каждому случаю специалисты предоставят необходимую информацию.

Мурат Тулебаев, депутат:

– В информации к докладу написано, что план 2018 года выполнен на 100 процентов, план 2019 года – на 87 процентов. Однако в информации от Фонда капремонта на 25 ноября, указаны другие цифры. В 2018-м при плане почти 177 млн рублей фактически израсходовано 148 млн, в 2019 из 1,9 млрд рублей потрачено около 800 млн.

Павел Перевалов:

– Существующая система предусматривает возможность выполнения работ по капитальному ремонту в рамках трехлетнего плана. Это означает, что в силу объективных причин, прописанных в федеральном законодательстве, выполнение работ по конструктивному элементу может быть выполнено в любой из годов в рамках трехлетнего плана. На 2020 год у нас приходится наибольший объем строительно-монтажных работ. Это происходит потому что какие-то элементы в силу объективных причин планируются на последний год. Соответствующие переносы сроков капитального ремонта выполняются теми решениями, которые закреплены нормативно-правовой базой. План 2019 года на сегодня выполнен на 94 процента. Плановый объем финансирования трехлетнего краткосрочного плана составляет 5,27 млрд рублей. Важно в конце 2020 года посмотреть, каким образом эта сумма профинансирована, если есть экономия, она сложилась в силу объективных причин. Сегодня о каком-то невыполнении разговор лишен смысла.

Светлана Цынская, руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области:

– План освоения средств капитального ремонта в 2019 году Тюменью выполнен на 94 процента. Считаю нужным напомнить, что краткосрочный план формируется по предельной стоимости. Однако потом на каждый дом разрабатывается проектная документация и сумма сметная определяется по каждому дому, поэтому начальная сумма может меняться. Плюс снижение на торгах, корректировка сметы по ходу исполнения работ. Соответственно, так возникает разница в деньгах, которые стоят в краткосрочном плане и которые по факту получают подрядные организации. И это экономия денежных средств, а не как не невыполнение.

Мурат Тулебаев, депутат:

– На следующий год на капремонтах предстоит освоить 3,5 млрд рублей, плюс 1,1 млрд с этого года. Возникают опасения: справится ли город с такими объемами?

Павел Перевалов:

– Тактика линейного выполнения работ, когда работы трех лет пропорционально делятся на это время и в каждом конкретном году выполняется сначала проектная документация, затем строительно-монтажные работы, в нашем случае не будет иметь успеха. Совместно с коллегами из Фонда капитального ремонта, областных органов власти нами была выбрана другая тактика. В первый год мы сосредоточились на выполнении проектной документации. Она стоит не так много. Во второй год объем проектной документации снижается, но еще остается высоким, однако уже начинаются строительно-монтажные работы. В третий год сосредотачиваемся на выполнении строительно-монтажных работ. Только таким образом мы можем рассчитывать на то, что план этот в итоге будет выполнен. Объем работ на 2020 год по городу колоссальный и тяжелый для нас. Но мы уверены, что вместе с коллегами нужного результата нам удастся достичь.

Юрий Баранчук, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству:

– К сожалению, не все торги проходят планово, поэтому переносы есть. Объективно никто не заявляется. И в этом году только 25 процентов торгов состоялись с первого раза. Проблема еще в том, что у нас проектов на этот год не было подготовлено заранее. Что вам мешает заниматься проектированием в 2020 году для того, чтобы в 2021 год заходить уже спокойно на строительно-монтажные работы. 4 миллиарда – деньги огромные. И есть опасения, что мы просто подрядчиков в таком объеме не найдем, специалистов, которые смогут выполнить эти объемы. Из опыта работы наших сетевых организаций мы видим, что даже у них в сезон ремонтов есть затруднения, хотя они имеют на порядок больше и квалифицированных специалистов, и механизмов, и объем работ у них дороже стоит. А тут огромное количество работ производить, они все мелкие, они же по конструктивам, элементам. Работа еще связана с тем, что мы заходим в дом, квартиру и тоже процедура у нас порой затягивается на длительный срок. Как мы будем заходить в 2021 год и будут ли у нас в 2020 году вестись заранее проектирование, чтобы на последний год трехлетки не планировать опять колоссальные объемы?

Павел Перевалов:

– Несостоявшиеся торги, нехватка подрядных организаций имеют место быть. Однако объемы работ, которые мы планировали выполнить в 2019 году, все отторгованы и проведены. По 2020 году примерно 30 процентов уже в этом году отторгованы, остальные на торгах. Проблема в том, что разработать проектную документацию, принять заказчика на более чем полторы тысячи конструктивных элементов это задачка нетривиальная, даже для нашей достаточно сильной Службы заказчика это непросто. В 2019 год мы приняли определенные меры для того, чтобы ситуацию по торгам улучшить. Сегодня все они проходят с заявками и признаются состоявшимися. И да, мы работаем на перспективу. На проектах 2019 года мы сосредотачивались в 2018 году, а те, которые нужно выполнить в 2020-м, делали в 2019-м. Изначально для себя согласовав эти подходы, мы сегодня выходим на то, что у нас вся проектная документация готова, торги проходят и ничто нам не мешает двигаться вперед. Естественно, какие-то нюансы будут и в 2020 году. Где-то подрядчик не справится с обязательствами, где-то может возникнуть проблема, связанная с допусками или иными основаниями – уж очень большое количество не самых простых домов. Но мы будем с этой задачей разбираться.

Юрий Баранчук, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству:

– Соглашусь, что Служба заказчика у нас достаточно сильное звено, за эти годы ее сотрудники провели колоссальную работу. Никто не умаляет их заслуг. Мы понимаем, что работа проводится большая. Но объективно: 288 подрядчиков на всю Тюменскую область, 4 млрд рублей на город и опыт подсказывает, что при существующих расценках на работы надо еще постараться найти подрядчика. Здорово, что появилось авансирование, подрядчики уже начали пользоваться этим механизмом при проведении работ. Он на самом деле непростой. Там нужно выстраивать взаимоотношения с банками, проектировщиками. Учитывая все проблемы, давайте уже сегодня думать и планово заходить в следующий краткосрочный период, чтобы у нас на 2021 год все сметно-проектные работы были железно сделаны до конца лета.

Павел Перевалов:

– Ваше замечание принимается в полном объеме. Отмечу, что мы рассматриваем создание собственной проектной группы, потому что данная работа для проектировщиков не особенно интересна. Стоят эти проекты по отдельным конструктивным элементам не так много, а ответственность большая, как и объемы. Для того, чтобы их выполнить, проектировщику нужно иметь много людей, которые бегают по объектам все это проектируют. Эти вопросы мы видим и продолжаем с ними работать.

Юрий Баранчук, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству:

– Какова перспектива пересмотра расценок федеральных и региональных? Тут ведь вопрос не в том, что вы где-то недорабатываете. Вопрос в том, что подрядным организациям невыгодно заходить. Я понимаю, что их приходится уговаривать: сделайте доброе дело, спроектируйте. Где еще найти квалифицированных подрядчиков на такое огромное количество документации? Видов работ немного, но отчётности целая гора по каждому. Какова перспектива изменения расценок, чтобы проектировщикам реально стало интересно? Когда будет так, чтобы они в очередь за работой стоят, а не мы за ними бегаем?

Павел Перевалов:

– Перспектива такая есть. Органом, который уполномочен на подготовку предложений по изменению федеральной сметной нормативной базы, у нас является Главное управление строительства Тюменской области. Недавно мы получили информацию о том, что ГУС готовит соответствующие предложения, их можно ожидать буквально в первом квартале 2020 года.

Если говорить о том, какие меры могут быть предприняты для повышения привлекательности проектирования, то мы работаем над этим вопросом. Как вариант обсуждаем совместное размещение торгов на проектную документацию и строительно-монтажные работы, когда один и тот же подрядчик выполняет работу в комплексе. Законодательством это разрешено.

Александр Захаров, депутат:

– В третий краткосрочный план 2021-2023 года попадут дома, износ которых составляет более 75 процентов. Подпрограмма дает возможность органам местного самоуправления через экспертную комиссию передвинуть определенные виды работ на более близкий срок. Это хорошо. Только я не понимаю, почему это нужно делать только с 2021 года? У нас денег нет, чтобы запустить эту подпрограмму в 2020 году? У нас такие дома есть, где кровля стоит на 2030 год, а она сегодня должна делаться, но собственники не могут принять решение, потому что кровля, по большому счету, волнует жителей только последнего этажа. Набрать 67 % голосов жильцов дома за сбор денег на ее ремонт по определению невозможно. Должна быть такая подпрограмма, которая позволяет экспертной независимой комиссии, органам местного самоуправления принять решение о том, что кровлю в этих домах поставить на ремонт уже в 2020 году.

Павел Перевалов:

– Мы и ставим перед собой задачу приступить к реализации подпрограммы уже в 2020 году, не дожидаясь 2021-го. Очень важный момент, который вы затронули, – перенос сроков капитального ремонта каких-то элементов на более ранний, чем изначально планировалось в региональной программе, срок. Это тоже задача, которая нам понятна. И есть четыре различных основания для того, чтобы это сделать. По каждому практика уже сложилась. Ими можно пользоваться.

Очередность подпрограммы – тоже очень важный вопрос. Мы понимаем, что дома в этой подпрограмме такие, что там могут случиться отдельные неприятности, в результате которых необходимость ремонта наступит раньше плана. Такой механизм мы тоже дорабатываем с областными коллегами. Он определен в постановлении правительства Тюменской области № 380. Сегодня эта работа на финальной стадии, и я надеюсь, что в ближайшее время эти изменения будут приняты и мы сможем из общей очередности подпрограммы по таким объективным случаям дома переставлять на более ранний срок.

Антон Фирсов, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области:

– По существу заданного вопроса и в целом по программе текущего года хотелось бы отметить несколько моментов. Основная проблема, которая у нас с коллегами из администрации города была в этом году, это то, что у нас на итог второго квартала количество объявленных конкурсов было 40-45 процентов, заходящих в этот год. Мы изменили нормативно-правовую базу, внесли в постановление правительства Тюменской области № 155 изменения, которыми закрепили обязанности разработки краткосрочных планов. Философия этих планов следующая: мы выполняем проектирование и заключаем договоры на строительно-монтажные работы в год, предшествующий плановому ремонту. То есть в текущем году мы должны заключить все договоры на следующий год. Но учитывая, что этот год был тяжелый, количество конкурсов 40-45 % было только лишь ко второму кварталу, и такую планку мы себе ставим уже на следующий год.

Уточню, в 2019 году в Тюмени 32 процента или 678 конструктивных элементов работы уже выполняются из плана 2020 года. В текущем году договоры заключены по 391 элементу из 1192. Всего объявлено конкурсов на 71 % по работам 2020 года. Также мы позволили переносить ремонт конструктивных элементов, которые предусмотрены в трехлетке по одному и тому же дому, на один год. Это поможет избежать социальной напряженности в ремонтируемых домах.

Александр Захаров, депутат:

– Вопрос про ремонт систем пожаротушения и дымоудаления. В высотных домах они обеспечивают не только комфортность проживания, но и, главное, безопасность людей. Эту проблему мы обсуждали с МЧС и рекомендовали правительству области включить в список работ по капремонту эти виды работ.

Юрий Баранчук, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству:

– По системе дымоудаления в Тюмени насчитывается 20 домов, возведенных до 2000 года. На ремонт таких систем по уточненным данным нужно порядка 40 млн рублей. В целом в городе около 500 таких домов. Какая сумма необходима на данные виды работ и посильна ли они городу? Или область все-таки в этом вопросе городу подставит плечо?

Антон Фирсов, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области:

– Федеральным законодательством закреплено количество конструктивных элементов, которые должны попадать в перечень обязательных работ. Их восемь. Пожарной сигнализации, пожароохранных систем в данном перечне нет. Совместно с администрацией города мы сделали расчеты и изначально суммы были колоссальные – порядка 60 млрд рублей по программе нужно было потратить. Финансовая устойчивость при существующей экономической модели не позволяет выполнять эти работы. Это необходимо либо резко увеличивать взнос, который сегодня составляет 7,50 рубля, или увеличивать поддержку муниципальную или субъектовую.

Мы решили проработать вопрос более тщательно. Работа на круглых столах, встречи с депутатами, совместный с муниципалитетом обход домов позволили сделать более точные расчеты - суммы уменьшились. Предварительно у нас на следующую трехлетку затраты составят 14 - 15 млн рублей на все дома следующей трехлетки. В целом по программе эти цифры подъемные. Мы однозначно поддержим этот вопрос, он практически уже в стадии решения.

Алексей Чирков, депутат:

– Когда мы разговариваем с жителями города о реализации программы капитального ремонта общего имущества, многие представляют себе комплексный подход – приходят рабочие и ремонтируют все. Хорошо, что нас услышали и внесли такие изменения в региональную программу. Совершенно логично объединить работы по сетям, которые касаются воды, тепла, электричества. Все понимают, что это самый рачительный и разумный подход. Почему мы исходим из трехлетнего плана, уже понятно. Но кто должен принять решение по комплексности работ, кто будет инициатором? Мы полагаемся на активных жителей или управляющие компании, которые могут и не провести общее собрание. Как реализуется программа? Прошу объяснить, потому что при капитальном ремонте мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди спрашивают: "Почему вы сегодня крышу ремонтируете, а через четыре года канализацию?"

Павел Перевалов:

– Вы правильно отметили, что решение по объединению технологически связанных конструктивов в один период уже принято. Это снижает неудобства для жителей домов. Что касается вопроса по дальнейшему укрупнению капитального ремонта, повышению комплексности, то сегодня мы эти подходы тоже обсуждаем с коллегами. Но здесь всегда нужно помнить о том, что разные элементы имеют разное нормативные межремонтные сроки. Учитывая это обстоятельство, мы добиваемся максимальной комплексности работ. Во втором краткосрочном плане у нас в 80 % домов капитальный ремонт уже более-менее комплексный: кровля, коммуникации, подвальные помещения и фасад. Это уже высокая степень комплексности. Надо ли двигаться в этом вопросе дальше – вопрос дискуссионный.

Антон Фирсов, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области:

– Философия формирования программы комплексного ремонта следующая. Непосредственный собственник, а именно управляющая компания, вносит в систему данные о состоянии многоквартирного дома и конструктивных элементов. По нашему мнению, управляющая компания как никто иной является заинтересованным лицом в том, чтобы правильно указать техническое состояние конструктивного элемента. В свете законодательства они обязаны минимум два раза в год выполнять эту работу и вносить данные в базу. Дальше муниципалитеты, не имея документального подтверждения, согласовывают план ремонтов. На основании этих данных формируется программа, при этом мы отслеживаем сюжеты, когда дома 1960-х-70-х годов имеют очень высокий процент износа. Такие замечания мы в муниципалитеты выдаем, они отрабатывают с управляющими компаниями. Есть дома конца 1990-начала 2000 годов с очень низким процентом износа. Отсюда получается разнобой в программе.

Эту проблему в текущем году мы очень активно обсуждали, и у нас возникло предложение поменять эту систему - обязанность формирования базы состояния многоквартирных домов возложить на муниципальное образование, так как спрос в итоге с него будет. Мы это обсуждаем с администрацией города, также планируем обсудить с губернатором. Вы правильно задаете вопрос о том, что в каких-то домах текут крыши, но они обозначены в краткосрочном плане следующих периодов. Для того чтобы перенести вперед, необходимо провести общее собрание и решение 2/3 собственников, но абсолютно упускаете из виду то, что управляющая компания сама вносит эти данные, по сути, являясь представителем этих собственников. Здесь мы хотим кардинально изменить систему для того, чтобы получать более объективные данные. На наш взгляд, муниципалитет с помощью специализированный организации может выполнить тщательное обследование многоквартирных домов, чтобы дать абсолютно объективную оценку состояния объектов, которые включены в программу.

Юрий Баранчук, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству:

– Я правильно понимаю, что алгоритм действий такой: управляющая компания дает сигнал органу местного самоуправления – у меня в таком-то доме беда. Органы местного самоуправления выступают с предложением в адрес департамента ЖКХ Тюменской области и вы на основании этого обращения вносите изменения в региональную программу, в том числе в комплексности подхода?

Антон Фирсов, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области:

– Управляющая компания вносит данные по состоянию конструктивных элементов, указывая процент их износа. На основании этих данных формируется региональная программа.

Мурат Тулебаев, депутат:

– Вопрос руководителю Фонда капремонта. У нас на счете в банке 3,43 млрд рублей. Среднегодовое использование средств по области – около 874 млн рублей. Почему у нас низкими темпами планируется капитальный ремонт, если такие огромные средства есть на счете Фонда?

Юрий Баранчук, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству:

– В случае просьб по включению дополнительных видов работ мы получаем ответ, что программа финансово может проседать. Однако при этом видим, что деньги в фонде есть, программа обеспечена на 3-4 года вперед финансово. Люди живут сегодня и сегодня хотят какие-то дополнительные виды работ иметь на своих домах. Почему для ускорения работ мы не используем имеющиеся средства?

Светлана Цынская, руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области:

– Взносы на капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда в Тюменской области начали собирать в 2015 году, а реально к работам приступили только в 2016 году. Выбранная нами стратегия оказалась верной. Если смотреть статистику в целом по стране, то многие регионы уже кредитуются под капитальный ремонт. У нас же на счете всегда есть преходящий остаток. В год мы собираем 1,8-2 млрд рублей. Они всегда на счете и обеспечивают нашу программу на год вперед. Сейчас остаток на счете составляет 3,7 млрд рублей: 3 млрд – деньги собственников и 700 млн – проценты банка. Эти 3 млрд и 2 млрд, которые мы соберем в 2020 году, будут направлены на реализацию краткосрочного плана 2018-2020 года. Объемы средств, которые мы должны направить на оплату выполненных работ, как раз и составляет эту сумму. Трехлетним краткосрочным планом у нас предусмотрено работ на 11 млрд, 5 с лишним мы уже израсходовали.

Юрий Баранчук, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству:

– Когда будет сделан альбом типовых решений по капремонту жилых домов?

Светлана Цынская, руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области:

– База, которая сложилась по капитальному ремонту всех домов, сформирована, она находится у регионального оператора. Сейчас на каждый тип многоквартирного дома формируется некая проектная типовая форма и сметы, и самого проекта, привязанного к уже конкретным домам. На формирование альбомов у нас уйдет, я думаю, весь следующий год. Это серьезная работа.

Юрий Баранчук, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству:

– Установка индивидуальных тепловых пунктов в соответствии с законом финансируется за счет средств Фонда капитального ремонта, но не всегда и не везде при проектировании учитывается автоматизированная система погодного регулирования. Что нам мешает предусмотреть установку такой системы в рамках проектного решения и технических рекомендаций при разработке проекта самого индивидуального теплового пункта?

Антон Фирсов, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области:

– При разработке как элемент теплового пункта это предусматривается, включено в смету. Отдельно автоматизированной системы погодного регулирования у нас нет. Этот вопрос мы также с городом прорабатываем, в техническую политику это включено. То есть нужно в обязательном порядке при проектировании предусматривать именно индивидуальные тепловые пункты, которые позволяют жильцам в дальнейшем экономить на энергоресурсах.

Юрий Баранчук, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству:

– Есть вопрос по предоставлению субсидий тем управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, которые проводят работы зачетом. Могут ли люди, которые отремонтировали конструктив за счет своих средств, рассчитывать на 20 процентов субсидии?

Антон Фирсов, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области:

– Если этот конструктивный элемент был в программе ремонта, а сумма соответствует заложенной – субсидия положена. Если его не было в программе, это невозможно. Субсидия – оплата за фактически выполненные работы, подтвержденные платежом.

Юрий Баранчук отметил, что многие вопросы депутатов, касающиеся организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, были рассмотрены на тематическом круглом столе с участием всех заинтересованных сторон. Оформленные рекомендации были рассмотрены и в большинстве своем учтены, кроме тех, что противоречат федеральному законодательству.

В завершение обсуждения депутаты высказали свои мнения по реализации краткосрочных планов капитального ремонта жилого фонда города.

Мурат Тулебаев:

– Мы рассмотрели щепетильную тему. Ее можно обсуждать не один день, потому что проблем очень много. Программа очень важная, она касается каждого жителя Тюменской области, который проживает в многоквартирном доме. К этому вопросу нужно относиться очень серьезно и выслушивать все стороны: Фонд капремонта, чиновников, депутатов. Встречи, в которых участвует руководитель Фонда, коллеги из областного правительства, очень важны, но все равно еще остается масса вопросов. В частности, нас беспокоит недостаточное освоение денег, которые мы собираем с жителей, работа подрядчиков. На сегодня у нас 288 подрядных организаций работает в рамках программы. Думаю, это очень малое количество предпринимателей, которые хотели бы участвовать в данных процессах, но их останавливает вал бюрократических вопросов: поучаствовав один раз, они больше не решаются на подобные испытания. Очень хорошо, что сейчас будет предоплата за те или иные виды работ. Авансирование несколько улучшит ситуацию, но надо рассмотреть и уменьшение бюрократических процессов в отношении предпринимателей.

Поддерживаю Юрия Баранчука во мнении, что, проектно-сметная документация должна выполняться опережающим темпами, чтобы они были полностью готовы к следующей краткосрочной программе. В дальнейшем планирование надо производить с учетом реальных возможностей исполнения, допустить внесение корректировки с обоснованием по мере их исполнения.

Мурат Тулебаев предложил руководителю Фонда капитального ремонта включить глав партийных фракций городской думы в общественный совет при фонде. "Мы готовы войти в общественный совет не для того, чтобы критиковать вас или учить чему-то. Мы хотим помочь в решении имеющихся проблем. Конечная цель и у вас, и у нас – комфортное и благоприятное проживание наших граждан в домах после капитального ремонта. Наша задача – совместными усилиями сделать это быстро, правильно и качественно", – пояснил свою позицию депутат.

Александр Захаров:

– Капитальный ремонт многоквартирных домов – очень кропотливое, сложное, серьезное и социально значимое направление. Эту работу город проводит относительно успешно. Главная задача управляющих компаний, Фонда, властей области и города и нас, депутатов – максимально способствовать тому, чтобы она реализовывалась справедливо, логично и качественно. Вы прислушайтесь к тревожным звонкам депутатов, жильцов домов, управляющих компаний. Давайте вместе обсуждать возникающие вопросы и находить из них оптимальные ответы. У нас все получится, если мы будем профессионально и по-человечески относиться к решению проблем.

Александр Григорьев:

– Важным вопрос – грамотное проектирование ремонтов. Если у нас проекты будут сделаны правильные и качественные, тогда мы добьёмся хорошего результата и горожанам не стыдно будет смотреть в глаза.

Дмитрий Антипов:

Важно уделить особое внимание разработке проектно-сметной документации. Насколько качественной она будет, настолько качественно работы будут выполнены и от этого уже дальше будет и срок службы, эксплуатации жилфонда. Считаю, что нужно вводить рейтинг подрядчиков по качеству выполнения работ и, исходя их этого, предусматривать преференции для тех, у кого данные показатели выше при заключении контрактов и участии в торгах, если это не противоречит законодательству.

Еще одно предложение – к обследованию домов привлекать обслуживающие организации, они больше знают о своих проблемах на объектах, а значит шансы на качественное проведение ремонта возрастут.

Дмитрий Осипов, заместитель председателя Тюменской городской думы:

– Социальную значимость данной программы преувеличить невозможно. Павел Перевалов сказал, что в первый краткосрочный план было вовлечено около 70 тысяч жителей, во второй участвуют более 150 тысяч. Я абсолютно убежден в том, что тактику проведения тех или иных мероприятий мы должны выстраивать, исходя из интересов этих конкретных людей.

Огромное количество проблем возникает при реализации программы капремонта не только в силу тех или иных законодательных ограничений, но и в силу того, что нам есть, мягко говоря, куда расти в плане выстраивания взаимодействия с населением, жильцами конкретных домов, в рамках тех работ, которые предшествуют проведению строительно-монтажных работ. Мы в этом году с коллегами на наших избирательных округах встречались с жителями города. Многие из них говорили о том, что возникает огромное количество проблем просто из-за того, что их, во-первых, вовремя не проинформировали. Во-вторых, не объяснили суть происходящих процессов. А как известно когда, говоря по-простому, дом уже стоит на ушах, гораздо сложнее любое техническое мероприятие проводить.

В связи с вышесказанным я рекомендую всем заинтересованным лицам, участникам этого процесса иметь в виду эти аспекты и, исходя из этого, продумать механизмы практического вовлечения населения в реализацию программы капремонта. Здесь, полагаю, было бы не лишним посмотреть какие-то мероприятия в части просвещения подрядных организаций. Особенно тех, которые заняты вопросами замены сетей внутри квартир. Многие люди, не пуская себе в квартиру рабочих для замены сетей, не отдают себе отчета в том, что сети их остаются изношенными. Уверен, что такая подготовительная работа внесет свою серьезную лепту.

Также мы с депутатами не раз обозначали проблему растянутых сроков ремонта. Нужно искать механизмы и думать над тем, чтобы ремонт был максимально комплексным, потому (ЧТО) "счастье" бесконечного ремонта не позволяет людям спокойно жить. Ведь если у дома большой износ, строительно-монтажные работы могут растянуться на продолжительное время и получается, что ремонт не заканчивается никогда - люди живут на стройке годами. У нас есть успешный опыт комплексного ремонта дворовых территорий. Давайте сделаем так, чтобы и ремонты домов проходили также качественно и организованно, чтобы люди могли насладиться конечным продуктом нашего совместного труда.

"Вопрос капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах касается практически каждого жителя города Тюмени. Основная задача в деятельности любого депутата – представление интересов наших жителей. Предлагаю рекомендовать совету думы включить данный вопрос в повестку очередного заседания, чтобы до всех депутатов довести эту информацию", - подытожил обсуждение темы Юрий Баранчук.