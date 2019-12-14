Объемы промышленного производства в Тюменской области растут

Индекс промышленного производства в Тюменской области по данным Тюменьстата за 10 месяцев 2019 года составил 104,6%. Рывок наблюдался в октябре, тогда индекс составил 112,7%.

Такие данные опубликованы в докладе "Социально-экономическое положение Тюменской области", с которыми ознакомился "Вслух.ру".

Наибольший прирост в январе-октябре показали следующие направления: добыча прочих полезных ископаемых (индекс 151,1%), ремонт и монтаж машин и оборудования (148%), производство кокса и нефтепродуктов (141,5%), производство текстильных изделий (123%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (117,1%).

За 10 месяцев добыто 10,3 млн. тонн сырой нефти; 288,2 млн кубометров газа природного и попутного; 7119,7 тысячи кубометров природных песков. Произведено 127 674,8 тонны молока, в том числе детского; 77 080,9 тонны хлеба и хлебобулочных изделий; 42 394 тонны мяса и субпродуктов птицы; 2 024 тонны рыбы; 50 615 тысяч полулитровых бутылок минералки. А также сделано 107,3 тысячи единиц спецодежды; 11,5 тысячи пар обуви.

Напомним, что в своем ежегодном послании губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что с начала 2019 года в регионе открыто более 20 новых производств. За 9 месяцев объем экспорта вырос до 1,5 млрд долларов США.