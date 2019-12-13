Тюменская таможня выявила незаконный вывод 1,6 млн рублей

Незаконные валютные операции выявили сотрудники Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области. Злоумышленники переводили деньги в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов.

"Незаконный перевод денежных средств осуществлялся от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна", — сообщили в пресс-группе Тюменской таможни.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.193.1 УК РФ, ведется следствие.