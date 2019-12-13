В тюменской фирме погасили зарплатные долги на 800 тыс. рублей

11:15 13 декабря 2019
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Фото: pixabay.com

Прокуратура Тюмени обнаружила задолженность по заработной плате в ООО "Межрегионпроект" при проверки информации налоговой. Сумма долга перед сотрудниками на предприятии составила более 800 тыс. рублей.

"В связи с этим генеральный директор 12 декабря 2019 года был приглашен в прокуратуру города на совещание по вопросу ликвидации долгов по оплате труда. Руководитель, не дожидаясь совещания, выплатил работникам зарплату", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Теги: долги по зарплате
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