В тюменской фирме погасили зарплатные долги на 800 тыс. рублей

Прокуратура Тюмени обнаружила задолженность по заработной плате в ООО "Межрегионпроект" при проверки информации налоговой. Сумма долга перед сотрудниками на предприятии составила более 800 тыс. рублей.