В тюменской фирме погасили зарплатные долги на 800 тыс. рублей

Прокуратура Тюмени обнаружила задолженность по заработной плате в ООО "Межрегионпроект" при проверки информации налоговой. Сумма долга перед сотрудниками на предприятии составила более 800 тыс. рублей.
"В связи с этим генеральный директор 12 декабря 2019 года был приглашен в прокуратуру города на совещание по вопросу ликвидации долгов по оплате труда. Руководитель, не дожидаясь совещания, выплатил работникам зарплату", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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