В Тюмени обсудят практики инициативного бюджетирования

Семинар на тему "Развитие инициативного бюджетирования" пройдет в Тюмени 16 декабря в мультицентре "Контора пароходства". Начало встречи в 11 часов.
Участники семинара обсудят актуальные вопросы сопровождения программ инициативного бюджетирования, вовлечения граждан в управление территориями, поддержки и развития институтов общественного самоуправления на муниципальном уровне, выбора и сопровождения проектов с применением эффективных инструментов принятия решений.
Тема будет интересна представителям органов общественного самоуправления, кураторам проектов местных инициатив, активным гражданам Тюмени. Также во встрече примут участие глава города Тюмени Руслан Кухарук и эксперты Всемирного банка по вопросам партисипаторного бюджетирования Иван Шульга и Анна Сухова.
"Вопрос давно обсуждается, благодаря инициативному бюджетированию у жителей появится возможность реализовать проекты в сфере благоустройства: сделать предложение, поработать над проектом, стать его участником. В бюджете мы изначально предусмотрели статью расходов на эти цели", — комментирует Руслан Кухарук.
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