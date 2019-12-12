Запсибкомбанк поддерживает талантливых педагогов

Запсибкомбанк

Социальная активность является одной из пяти главных корпоративных ценностей Запсибкомбанка. Вносить вклад в благоустройство и озеленение городов, развитие спорта, культуры, поддержку гражданских инициатив, талантливых детей и людей с ограниченными возможностями здоровья стало доброй многолетней традицией в стратегии развития банка. Конкурсы в различных сферах позволяют выявить лучшие проекты, практики, которые могут быть полезны для сотен и тысяч людей, и Запсибкомбанк всегда готов помочь в их реализации. В ноябре банк вновь выступил партнером в проведении конкурсов профессионального мастерства среди работников образования в Ханты-Мансийском автономном округе.

29 ноября в Нижневартовске состоялась торжественная церемония награждения конкурса "Педагог года-2020". За звание лучших боролись больше 30 претендентов. Призеров в номинации "Воспитатель года" наградила директор ДО №57 "Нижневартовский" Елена Коробцева. Диплом победителя и подарок завоевала инструктору по физической культуре детского сада № 80 "Светлячок" Светлане Гринник.

"Дети – наше будущее, и всегда приятно поддержать, сказать слова благодарности тем, кто помогает им развиваться, познавать мир, учит их всему светлому и важному, чем богато наше общество", – отметила директор ДО №57 "Нижневартовский" Елена Коробцева.

Конкурсы педагогического мастерства проходят ежегодно во всех муниципалитетах и регионах. Они важны не только выявлением и поддержкой сильнейших учителей, но и распространением наработанных ими методик и практик по всей стране. Запсибкомбанк традиционно является участником этих важных для развития отрасли образования мероприятий. Чуть раньше серия конкурсов "Педагог года" завершилась в Сургуте. Лучших представителей профессии определили в шести направлениях. ДО №11 "Сургутский" оказал спонсорскую помощь на приобретение призов для награждения победителей. В каждом из шести конкурсных направлений дипломы и подарки получили по три призера. Это учителя-дефектологи, педагоги-психологи, преподаватели сферы дополнительного образования, молодые учителя.

"Запсибкомбанк вкладывает средства в поддержку профессионалов, они вкладывают свои силы и педагогический талант в своих учеников. Школьники вырастут и, в свою очередь, внесут свой вклад в развитие города, региона, страны", – поделилась мнением директор ДО № 11 Ирина Стельмах.