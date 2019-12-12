Тюменцы увеличивают экспорт своих товаров и услуг

В первом полугодии 2019 года объем экспорта товаров тюменских компанийсоставил 1,27 млрд долларов США - на 200 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это поволяет полагать, что те экспортеры, которые в прошлом году начали свою деятельность, в этом году ее продолжают и наращивают объемы поставок своей продукции.

Оценку экспортной деятельности компаний Тюменской области дал Леонид Остроумов, директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, на пресс-конференции в Тюменском технопарке 11 декабря.

"В целом внешнеторговый оборот стабилен. Полные данные по 2019 году будут получены в начале 2020 года. Но уже по итогам полугодия мы видели небольшой прирост: 1,27 млрд долларов США составил объем экспорта товаров тюменских компаний, это на 200 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Данные говорят о том, что те экспортеры, которые в прошлом году начали свою деятельность, в этом году ее продолжают и наращивают объемы поставок своей продукции. Поэтому прогнозы положительные", - отметил Леонид Остроумов.

По сравнению с 2018 годом значительно увеличились поставки местных производителей в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан, ОАЭ, Германию, Данию, Алжир, Египет, Великобританию, Венгрию, Испанию, Польшу, США. Причем в Германию зафиксирован рост почти в 3 раза, в ОАЭ – в 5,5 раз.

В 2019 году активизировался экспорт в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Алжир, Хорватию и другие страны.

Наибольшие объемы в экспортных поставках по-прежнему составили топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности. В несырьевом неэнергетическом сегменте – следующие группы товаров: металлы и изделия из них (с 3,5 до 4 млн. долларов США), машины, оборудование и другие транспортные средства (с 11,3 до 37,0 млн. долларов США), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (с 8,7 до 10,8 млн. долларов США). Также увеличилось количество экспортируемой продукции в группах: "Текстиль, текстильные изделия и обувь", "Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них", "Другие товары".

Эксперт подчеркнул, что приоритеты развития экспорта определены национальным проектом "Международная кооперация и экспорт". Поддержку тюменским предприятиям по выстраиванию деятельности за пределами России оказывает региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), работающий совместно и при содействии департамента.

"Сегодня для вывода компании за рубеж можно воспользоваться различными мерами государственной поддержки: пройти обучение, получить консультацию или содействие в лицензировании деятельности, оформлении сертификации, поиске контрагента и проведении переговоров с потенциальными клиентами, – добавил руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин. – Кроме того, ведется комплексная работа по повышению квалификации начинающих экспортеров, повышению активности и эффективности выездов делегаций области за рубеж".

По данным ЦПЭ, количество выездных мероприятий в 2019 году увеличилось втрое. Малые и средние предприниматели, заинтересованные в продвижении своей продукции на международный рынок, приняли участие в 9 международных выставках и 7 бизнес-миссиях. Кроме того, для развития потенциала региона было организовано 7 реверсных бизнес-миссий. Впервые в Тюменскую области побывали импортеры из Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Китая.