Среди студенческих бизнес-проектов выберут лучшие

12:00 11 декабря 2019
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Пятый конкурс бизнес-проектов СИП-АП среди студентов вузов пройдет в Тюмени. Призовой фонд — 700 тысяч рублей.  

Концепция конкурса бизнес-проектов "СИП-АП" изменилась, введены три номинации. В номинации "Бизнес-идея" посоревнуются бизнес-гипотезы, в номинации "Бизнес-проект" планируется два трека: традиционное предпринимательство и инженерное предпринимательство, от участников номинации "Полноценный стартап-проект" потребуется наличие MVP и пробных продаж.

Количество участников в команде не фиксировано, сообщает пресс-служба ТИУ. Участниками могут быть физические лица — граждане РФ не моложе 16 лет. Заявку можно подать на сайте сип72.рф.

Теги: бизнес , проекты
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