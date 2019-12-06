Жители Тюменской области хранят в банках более 810 млрд рублей

Средства на счетах граждан в банковских структурах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецких автономных округов, увеличились за год на 6% и на 1 ноября 2019 года превысили 810 млрд рублей. Об этом сообщает Отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Основной объем вкладов — 433 млрд рублей (53%) приходится на жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 236 млрд рублей (29%) — юга области и более 141 млрд рублей (18%) — Ямало-Ненецкого автономного округа.

Средняя сумма вклада в расчете на каждого жителя Ямала — 261 тыс. рублей, Югры — 259 тыс. рублей, юга Тюменской области — 154 тыс. рублей.

Свыше 76% в общем объеме депозитов жители области хранят в рублях. С начала года объем вкладов в иностранной валюте уменьшился на 5%, а их доля сократилась на 1,5%.