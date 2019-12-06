Депутаты рассказали, как они исполняют наказы тюменцев

В перечень наказов, данных жителями Тюмени депутатам городской Думы VII созыва внесен 481 пункт. Более 120 пожеланий жителей города были включены в бюджет 2019 года, часть из них перешли в бюджет 2020 года, поскольку для их решения необходима серьезная проработка вопроса и подготовка проектно-сметной документации. В целом свыше 36 процентов наказов тюменцев уже отражены в муниципальных программах.

Напомним, в перечне учтены лишь те наказы, что относятся к компетенции городских властей и могут быть исполнены в рамках муниципальных программ.

Так, у депутата по избирательному округу № 25 Наталии Путиной в списке 43 наказа. За первый год работы думы выполнено семь. В частности, для безопасности детей у детсадов № 118 и 132 отремонтированы ограждения. Возле домов № 124 и 126 по улице 30 лет Победы выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий. Так же преобразился двор у дома № 16 по улице Олимпийской. Возле домов №25 по улице Пермякова и дома №85 по улице 30 Лет Победы обустроены тротуары. В работе находятся еще десять наказов. На устройство спортплощадки у второго корпуса школы №2 готовится проектно-сметная документация. Для проведения будущих ремонтов проводится инструментальное исследование зданий нескольких дошкольных и средних образовательных учреждений. Специалисты определяют стоимость текущих ремонтов в первом и втором корпусах детсада №111, детсада №153, ремонт двора у первого корпуса детсада № 125. Также предстоит оценить предстоящие затраты на ремонт подвала и санузла в первом корпусе школы № 42.

"Большинство вопросов касаются капитального ремонта и благоустройства образовательных учреждений, комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования. Работа с населением, помощь, поддержка людей в сложных жизненных ситуациях являются приоритетными для меня. В своей деятельности я стараюсь поддерживать постоянную связь с избирателями, информировать их о текущей работе, о выполнении наказов, изучаю характер обращений граждан, нужды и потребности населения", - подчеркивает Наталия Путина.

У депутата Тюменской городской думы по одномандатному округу № 23 Ивана Попова на контроле 8 наказов тюменцев. В перечне строительство дорог в жилом районе "Тюменский – 3, 4, 5, 6", ремонт корпусов школы № 68, и благоустройство их дворовых территорий, строительство пешеходного перехода через тепломагистраль у дома № 92 по улице Широтной, обустройство ливневки у дома 78 по улице Пермякова и так далее.

В 2019 году на избирательном округе № 23 закончилось строительство автомагистрали по улице Николая Федорова от улицы 30 лет Победы до улицы Федюнинского. В этом же году начат капремонт ливневой канализации на отрезке улицы Дмитрия Менделеева между улицами Мельникайте и Николая Федорова. В связи со строительством транспортной развязки на пересечении улиц 30 лет Победы–Мельникайте разрабатываются новые автобусные маршруты сообщением по улицам Николая Федорова - Дмитрия Менделеева–Николая Семёнова.

Помимо включенных в перечень наказов, депутат помогает жителям округа решать и текущие вопросы. Так, в этом году вдоль улицы Пермякова для снижения шума от автомагистрали у многоквартирных домов №№ 65, 67, 69 за счет городского бюджета были высажены высокоствольные деревья.

Депутат по избирательному округу № 26 Надежда Ачкасова отмечает, что для нее встречи с избирателями являются центральным звеном в работе. Она ежемесячно проводит объезды округа с целью выявления проблемных мест, беседует с местными жителями.

За первый год работы депутату удалось выполнить один из 11 наказов – благоустроена озелененная зона, находящаяся по улице Моторостроителей, 12 рядом со школой № 63. Сохранив все зеленые насаждения, рабочие создали здесь мини-парк с антивандальными опорами освещения. Разработана проектно-сметная документация на возведение надземного перехода в микрорайон "Восточный-2" из микрорайона "Малахово" ко второму филиалу школы № 63. Начало строительства объекта запланировано на конец 2019 года. Ведется работа по организации досугового центра для пенсионеров в микрорайоне "Восточный". На эти цели общественной организации ветеранов выделено 330 тысяч рублей.

В следующем году комплексное благоустройство ждет двор между домами № 1 по улице Моторостроителей и № 2 по улице Стахановцев, начнется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы № 63.

Депутат по избирательному округу № 6 Иван Романчук считает, что институт наказов избирателей является эффективным механизмом непосредственного участия депутатов и избирателей в решении проблем муниципального образования, а работа над наказами укрепляет связи депутатов и избирателей.

В перечень наказов жителей депутатам думы VII созыва от избирательного округа № 6 вошли 6 наказов, в том числе строительство детских и спортивных площадок, строительство пешеходных тротуаров, ремонт ливневой канализации, капитальный ремонт канализации, размещение аптечного пункта и так далее.

За первый год работы удалось реализовать наказы, которые были обозначены избирателями еще в период работы предвыборной кампании, до принятия общего перечня наказов жителей депутатам Тюменской городской Думы VII созыва. Установлен автопавильон на остановке "Тюменская", проложены пешеходные дорожки к контейнерам около дома № 61 по улице Тюменская города Тюмени фрезерованным асфальтобетоном. После дорожно-транспортного происшествия восстановлен остановочный павильон "ост. Курчатова". Летом совместно с областным парламентарием Валерием Фальковым городской депутат способствовал тому, чтобы привести в порядок площадку перед парадным входом у школы № 58.

Оксана Величко отмечает, что выполнение наказов избирателей – важнейшее направление взаимодействия депутата с жителями. Никто лучше самих людей не знает, что именно необходимо сделать в первую очередь для улучшения их условий жизни. "Первоочередная задача депутата – отстоять интересы своих избирателей, добиться, чтобы максимальное число наказов было принято и получило бюджетное финансирование. Не менее важно проконтролировать, чтобы все наказы были выполнены надлежащим образом", – подчеркивает депутат по единому избирательному округу.

На контроле Оксаны Величко 13 пожеланий тюменцев. Положение о наказах жителей и сами наказы были приняты в октябре этого года, однако часть пожеланий горожан уже выполнена. Так, отремонтирован детсад № 183, приведены в порядок тротуары на участках улиц 50 Лет Октября, Холодильной, выполнен капремонт межквартальных проездов в микрорайоне "Югра", по улице Транспортной. На улице Полины Осипенко появились не только новые тротуары, но и молодые деревья, а на кронах старых проведена санитарная обрезка.

Андрей Потапов в избирательном округе № 18 как депутат работает не первый год. Он рассказал, что в ходе предвыборной кампании было опрошено более пяти тысяч человек. Люди обозначали проблемы округа, вносили предложения по улучшению инфраструктуры территории и города в целом. "В наказы включены самые насущные вопросы, решение которых носит долгосрочный период и требует серьезного финансирования. Перечень наказов будет дополняться исходя из потребностей жителей Тюмени, обозначенных на личных приемах или в письменных обращениях", - рассказывает депутат.

В 2019 году Андрей Потапов вел активную работу со структурными подразделениями администрации города. В бюджете города на 2020 год заложены средства на благоустройство дворовых территорий у домов № 76, 80, 84 по улице Жуковского и у домов № 11, 13 по улице Ершова. Также будет разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания ДК "Водник" по улице Судоремонтная.

"Работа с наказами жителей города – это серьезная часть деятельности депутатского корпуса. Мы всегда очень пристально следим за тем, как они учитываются в муниципальных программах, – подчеркнул председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. – В этом году мы вновь видим, что администрация включила в бюджет-2020 предложения, которые были сформулированы депутатами либо из общения с избирателями, либо исходя из собственного анализа городской жизни".

Тихонова Татьяна