"Русфон" – альтернатива традиционной телефонии

В современных реалиях бизнес должен стремительно развиваться, в том числе, внедряя инновационные технологии в различные процессы. Они позволяют оптимизировать работу, повысить эффективность и производительность труда, сократить сроки и повысить мобильность. Таким инструментом может стать и востребованная услуга от "Русской компании" под названием "Русфон".

Основная конкурентная особенность "Русфона" заключается в передаче информации на базе сети NGN на основе SIP протокола, который позволяет использовать и управлять разнообразными сервисами, например, отправкой голосовых и видео данных или объединением в группы телефонных номеров. Что это означает на практике?

NGN (или дословно "сеть нового поколения") аккумулирует в себе различные сети связи, включая телефон, факс, Интернет и проч. Еще в XX веке для этих целей использовалась система ISDN, объединяющим ядром которой была телефонная сеть общего пользования. Однако из-за дороговизны оборудования и бурного развития IP-сетей от этой концепции отказались в пользу NGN, которая опирается на передачу данных на базе протокола IP.

Основное отличие сетей следующего поколения от традиционных – вся циркулирующая информация разбита на две составляющие. Первая – сигнальная, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг. Вторая – непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (речь, аудио, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Таким образом, телефония на базе сети NGN не имеет привязки к географическому местоположению бизнеса! Следовательно, пользователи "Русфона" могут переносить свой городской телефонный номер в любое место, даже в другой город, не изменяя нумерации, что очень полезно для имиджа компании и удобно для клиентов, а также не требует дополнительных затрат.

Для сохранения номера необходимо на новом месте просто подключить оборудование к сети Интернет, и вновь заработает прежний городской телефонный номер. Однако наличие доступа в Интернет при этом является обязательным условием. При этом спектр возможностей "Русфона" зависит исключительно от выбранного оборудования: VolP адаптера или IP АТС.

При этом "Русфон" весьма выгоден предпринимателям и с финансовой точки зрения. Услуга значительно дешевле традиционной проводной телефонии, предполагает 1000 минут оплаченного трафика и более низкую стоимость за каждую минуту сверх него, дает возможность одновременно совершать до 5 бесплатных вызовов и не требует никакой платы за перенос.

Узнать подробнее об услуге "Русфон" для бизнеса и выбрать подходящий тариф можно на сайте "Русской компании" или по телефону 39-00-39.