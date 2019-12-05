Команда Запсибкомбанка выступила на "Битве Интеллектов – 2019"

Запсибкомбанк

В ноябре команда ДО №24 "Ноябрьский" стала одним из финалистов турнира "Битва Интеллектов – 2019". Последнее сражение команд в состязании на эрудированность и смекалку состоялось под эгидой губернатора Ямало-Ненецкого Автономного округа. Более 300 участников из разных городов УрФО приехали в самый южный город Ямала, чтобы побороться за звание победителя. Ведущей финального турнира и автором вопросов стала обладательница двух Хрустальных сов, магистр игры "Что? Где? Когда?" Елизавета Овдеенко.

Сотрудники офиса в ходе игры продемонстрировали отличную командную работу и обширные знания в самых разных областях. Помимо участия ПАО "Запсибкомбанк" также принял участие в формировании призового фонда турнира. Победителям интеллектуального турнира Запсибкомбанк подарил памятные призы с корпоративной символикой.

"Для нас "Битва интеллектов" стала не только возможностью показать себя, но и площадкой для общения с жителями города и региона, с интересными и находчивыми людьми. Подобные мероприятия укрепляют и взаимоотношения внутри команды, ведь в работе мы не только коллеги, но и друзья, можно сказать, одна большая семья Запсибкомбанка. Уверен, что участие в "Битве интеллектов" станет доброй традицией для наших сотрудников!", - поделился директор ДО №24 "Ноябрьский" Виталий Геннадьевич Ружков.