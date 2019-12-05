Депутаты Тюмени подготовили свои рекомендации по схеме водоснабжения и водоотведения города

Депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании приняли рекомендации, подготовленные по итогам Дня депутата по теме "Реализация схемы водоснабжения и водоотведения города Тюмени, в том числе работа Метелёвской водоочистной станции и канализационно-очистных сооружений".

Напомним, День депутата на объектах "Тюмень Водоканала" и круглый стол с обсуждением основных аспектов реализации Схемы водоснабжения, водоотведения, а также планах реализации мероприятий по концессионному соглашения состоялись в октябре. По итогам выездного мероприятия были подготовлены рекомендации, адресованные "Тюмень Водоканалу", администрации города и городской думе.

Об этом участникам заседания думы напомнил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы Юрий Баранчук. Докладчик отметил, что в документе нашли отражения все предложения депутатского корпуса.

В беседе с журналистами председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный пояснил, что Схема водоснабжения и водоотведения Тюмени – этот генеральный документ, который мы всегда обсуждаем при рассмотрении данного вопроса. Побывав на объектах "Тюмень Водоканала" и тщательным образом ознакомившись с системой водоочистки, системой доведения воды до потребителей, водоотведения, депутаты поняли, что данная схема требует корректировки.

"Сегодня меняется наше представление об источниках водоснабжения, и в этой части предстоит скорректировать Схему водоснабжения и водоотведения города. При подготовке рекомендаций мы говорили о том, что сети, которые эксплуатируются порой не одно десятилетие, требуют к себе повышенного внимания. И когда мы будем рассматривать реализацию этим мероприятий, то, безусловно, посмотрим, какие средства и в каком объеме водоканал закладывает на приведение в порядок сетей, - отметил Евгений Заболотный. - Вставали и проблемные вопросы, которые порой возникают в некоторых микрорайонах. Мы тоже отслеживаем, как они решаются".

Спикер сообщил, что принятый депутатами документ - это целый комплекс мероприятий, который предполагает работу с "Тюмень Водоканалом" и администрацией муниципалитета. "Дума системно рассматривает все вопросы жизнедеятельности города, обеспечение его всем необходимым. Помимо "Тюмень Водоканала", летом мы побывали в УСТЭК. Реакция на предложения депутатов у компаний есть. Это радует. В план работы на следующий год мы также заложили подобные выездные мероприятия. Будет интересно".

Тихонова Татьяна