В Тюменской области определили лучшие предприятия в сфере экспорта

Подведены итоги регионального конкурса "Экспортер года Тюменской области". 15 ведущих предприятий региона в течение ноября соревновались за звание лучших в пяти номинациях: "Промышленность, "Агропромышленный комплекс", "Сфера услуг", "Сфера высоких технологий", "Прорыв года". Некоторые конкурсанты участвовали сразу в нескольких номинациях, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Победителем в номинации "Промышленность" стало предприятие "Альфа-Драйв", успешно реализовавшее на международные рынки свою разработку - гусеничные комплекты, которые устанавливаются на мотоцикл, переделывая его в снегоход. "В течение года мы модернизировали продукцию, что позволило расширить клиентскую базу и рынки сбыта. Осуществляем поставки в Испанию, Японию, США, Грузию, Румынию, Польшу и другие страны. Впереди – новые горизонты", - сообщил бренд-менеджер компании Тимофей Кулешов.

Лучшим в номинации "Агропромышленный комплекс" признан "Заводоуковский маслозавод", который из года в год показывает динамичное развитие в сфере экспорта. Это предприятие в качестве примера привел губернатор Александр Моор в послании Тюменской областной думе.

Первое место в "Сфере услуг" заняла туристическая компания "Тюменьзарубежтур", специалисты которой привозят сотни туристов Европы и Азии в Тюменскую область, показывают им красоты региона.

Лидером номинации "Сфера высоких технологий" стало предприятие "ИПФ СибНА". Начальник службы маркетинга производственной фирмы Иван Гнусин отметил, что победа в конкурсе – это мотивация для дальнейшей успешной работы всего коллектива, кроме того – статус "Экспортер года" позволяет найти новых заказчиков продукции и деловых партнеров.

Победителем в номинации "Прорыв года" стало предприятие "Тюменские аэрозоли". Руководитель отдела продаж компании Андрей Рычков подчеркнул, что за год предприятие расширило географию продаж: "Если в 2016 и 2017 году мы больше поставляли продукцию в страны Таможенного союза, то сейчас – в Испанию, Словакию, Словению, Болгарию, Китай и другие государства".

Директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов сообщил, что конкурс "Экспортер года" проводится в третий раз: "Ранее мы использовали собственную методологию в определении победителей, в этом году лучшие предприятия определялись по утвержденным требованиям Правительством РФ конкурса "Экспортер года" федерального уровня. Победители областного этапа смогут получить возможность участвовать во Всеросийском конкурсе".

Отметим, награждение регионального конкурса "Экспортер года" состоялось 3 декабря в рамках первого "Тюменского Экспортного Форума". Событие посетили более 600 предпринимателей, международных и российских экспертов. Организаторами Форума выступили: Центр поддержки экспорта, входящий в состав Западно-Сибирского инновационного центра, департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, Торгово-промышленная палата Тюменской области.