Тюменским экспортерам помогают запустить сайты

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Модернизацию сайтов, а также их разработку компаниям-экспортерам предлагает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

"По условиям предоставления услуги, 80% от стоимости работ покрывает ЦПЭ ТО, 20% - взнос компании. Предложением могут воспользоваться как новички – компании, планирующие экспортную деятельность, так и производители, имеющие рабочий сайт", - рассказал руководитель ЦПЭ ТО Сергей Полухин.

В этом году услугой воспользовались четыре компании, работающих в сфере АПК, деревообрабатывающей промышленности, нефтесервиса, также производящих продукты питания. В среднем стоимость сайта составила около 80-100 тысяч рублей.

"На создание или модернизацию портала уходит около одного-двух месяцев, зависит от сложности технического задания заказчика. Подрядчик на выполнение данных работ будет определен в начале 2020 года, поэтому желающие получить услугу, могут уже сейчас подавать заявки в Центр поддержки экспорта", - добавил Сергей Полухин.