Павел Астахов рассказал тюменцам, как защищать свой бизнес

Известный российский деятель, адвокат и писатель Павел Астахов в Тюмени провел семинар для представителей бизнес-сообщества, юристов и студентов вузов.

Астахов рассказал аудитории о роли бизнеса в развитии экономики РФ, сложностях ведения предпринимательской деятельности в условиях давления надзорных ведомств, дал практические советы по оформлению обжалования проверок КНО, отстаиванию интеллектуальной собственности и права на коммерческую тайну.

Модератор встречи, бизнес-уполномоченный в Тюменской области Лариса Невидайло отметила актуальность темы семинара: "За последние два года мы более сорока раз защищали интересы предпринимателей в суде. И в большинстве случаев победа в судебном разбирательстве остается на стороне предпринимателя. На мой взгляд, это самое яркое свидетельство того, что дальнейшая работа по сокращению административного давления на бизнес невозможна без наращивания правовой грамотности среди предпринимателей. И если в средних и крупных предприятиях этот вопрос закрывается специализированными службами, то малый предприниматель может рассчитывать только на себя. Но нужно помнить, что права нарушаются там, где их не знают".

Службы уполномоченного по защите прав предпринимателей активно участвует в выстраивании системы юридической поддержки бизнеса в регионе. В этом году руководители тюменских компаний получили возможность воспользоваться профессиональными консультациями по принципу "pro bono".

Бизнес-омбудсмен также выразила уверенность, что сегодняшняя встреча была максимально полезной, а опыт известного адвоката поможет предпринимателям обратить внимание на частые нарушения, фиксируемые при взаимодействии с органами власти, а также избежать распространенных ошибок в ведении деятельности.