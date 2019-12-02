В Тюмени пройдет первый экспортный форум

Первый Тюменский экспортный форум пройдет завтра, 3 декабря, в Тюменском технопарке. Мероприятие соберет более 300 бизнесменов и 30 ведущих российских и зарубежных спикеров. Они обсудят тенденции поставок российской продукции, в том числе и из Тюменской области, в иностранные государства.

В Тюмень прибудут представители стран Африки, Евразийского экономического союза, бизнеса Китая, эксперты и предприниматели регионов России. На форуме пройдет торжественное награждение победителей регионального конкурса "Экспортер года". В этом году за звания победителей и денежные субсидии в пяти номинациях соревновались 15 ведущих предприятий и предпринимателей, осуществляющих поставки продукции в иностранные государства.

Подробная программа форума на официальном сайте.