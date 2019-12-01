Более двух тысяч человек приняли участие в турфестивале "Открой свою Сибирь"

В музейном комплексе имени Ивана Словцова 30 ноября прошел туристический фестиваль "Открой свою Сибирь". Впервые на одной площадке было представлено более ста предложений туристической отрасли. По словам оргназиторов, интерес к мероприятию провяли более двух тысяч тюменцев и гостей города.

В течение дня каждый желающий мог получить исчерпывающую информацию о выставках, концертах, фестивалях, гастрономических предложениях, отдыхе в санаториях и многом другом. Ддя детей и всех жлающих проводились мастер-классы по народным ремеслам.

Ярким зрелищем стал парад событий и фестивалей региона, в котором крупнейшие представители сферы туризма и досуга регоина презетовали свои основные проекты.

Презентация началась с рассказа о фестивале "Сны улиц". Это мероприятие проходит в Тюмени с 2005 года в День города. Во время уличных перфомансов тюменцы и гости города могут увидеть все разнообразие вариантов уличных представлений: музыкальные спектакли, шествия на ходулях, трюковые экспромты, клоунаду и многое другое. За время проведения "Снов улиц" в них приняли участие более 60 коллективов из 33 стран мира. Зрители также увидели ишимского Конька-Горбунка и Невлушу из "Ялуторовского острога", насладились звучанием ханга и африканских барабанов, посмотрели представление скоморохов и театра "Мимикрия", познакомились с Царем Берендеем и Хлебным дедом, втечатлились выступлением реконструкторов - участников фестиваля "Абалакское поле".

Помимо этого, в "Амфитеатре" был представлен спектакль "Конек-Горбунок". Постановка по мотивам сказки Петра Ершова от молодежного авангардного театра "ФормАТ" – это сказка на современный лад. В ней царем может стать директор крупной фирмы, Царь-девица оказывается иностранкой, а вместо волшебных коней вполне могут подойти ключи от дорогих авто. На площадке "Гастрономия" желающием могли продегустировать десерты от VisitTyumen.

Не остался без внимания розыгрыш призов. Тюменцам удалос выиграть вухдневные путевки в санатории, выходные на базе отдыха, в веревочном парке, билеты в аквапарк, лазертаг, на сплав, возможность посещения горячих источников, катка, катания на собачьих упряжках, сертификаты на мастер-классы, билеты на новогодние программы, концерты и десятки других призов.

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Фотографии предоставлены организаторами фестиваля "Открой свою Сибирь".