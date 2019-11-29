Депутаты Тюменской городской думы одобрили бюджет-2020

Бюджет Тюмени на 2020 год обсудили на очередном заседании Тюменской городской думы. Как отметили депутаты, бюджет сохранил социальную направленность расходов, а также предусматривает обеспечение комфортной среды для граждан. Особо отмечено, что бюджет будущего года будет бездефицитным: объем доходов равен объему расходов и спланирован в сумме 33,6 млрд рублей.

Краткую характеристику основному документу дала председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы Оксана Величко. "Проект бюджета на 2020 год и плановые 2021-2022 годы составлен в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Тюмени на основе прогноза социально-экономического развития города. В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 14,4 млрд рублей. Поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ - 19,2 млрд рублей. Текущие расходы запланированы в объеме 26,2 млрд рублей, расходы капитального характера – 7,4 млрд рублей. 95 процентов расходов бюджета города (31,9 млрд) планируется направить на реализацию двадцати муниципальных программ", – сообщила Величко.

В бюджете-2020 предусмотрены новые направления расходов: расходы на возмещение затрат в связи с осуществлением технологического присоединения к газораспределительной сети индивидуальных жилых домов, одноэтажных многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления, на эти цели выделено 18,4 млн рублей. На капитальный ремонт фасадов домов на гостевых улицах и реализацию проектов инициативного бюджетирования по 14,7 млн и 10 млн рублей соответственно.

Более подробно об основных аспектах проекта бюджета рассказал и ответил на вопросы депутатов руководитель департамента финансов и налоговой политики администрации города Андрей Пилипчук.

У каждого желающего была возможность задать вопрос докладчикам и представителям администрации, обсуждения были живыми, депутаты выразили ряд мнений. В некоторых случаях председателю думы приходилось жестко следить, чтобы заседание соответствовало повестке дня, регламенту, а обсуждение шло в русле обсуждаемых вопросов. Один из представителей фракции ЛДПР - депутат по 22 одномандатному избирательному округа Дмитрий Елагин, выразив недовольство личным сотрудничеством с исполнительной властью в части благоустройства дворов, покинул зал до окончания рассмотрения проекта. Остальные представители фракции коллегу не поддержали, а продолжили обсуждение вопроса и проголосовали за принятие бюджета.

Присутствовавший на заседании глава города Руслан Кухарук напомнил, что депутаты принимают непосредственное участие в формировании проекта бюджета. "В своем недавнем послании наш губернатор сказал, что человек – это мера всему и всего. Именно глазами человека губернатор просил смотреть на все мероприятия, которые мы выполняем и в рамках реализации национальных проектов, и в рамках реализации программ регионального и муниципального уровней. Нужно учитывать, как обычный житель оценит то, что мы делаем, планируем и результаты нашей работы. Я уверен, что именно с таким отношением, подходом мы с вами и формировали те предложения, которые в итоге вошли в бюджет, муниципальные программы. Все мероприятия, которые мы с вами обсуждали, приняты не волюнтаристским способом, а большинством голосов активных жителей города, общественных объединений, юридических лиц. Все вопросы приняты на основании тех нормативных правовых актов, которые рождались не одно десятилетие на территории нашего города, - подчеркнул Руслан Кухарук. - Сегодня мы являемся образцом для многих муниципальных образований в том, как правильно ранжировать расходы, чему приоритет отдать. Что касается ранжирования благоустройства дворовых территорий, то в следующем году будет учитываться такой новый критерий, как активность жителей. У каждого депутата есть возможность в 2020 году поучаствовать в этом процессе свой работой, проявить активность и подсказать жителям этот критерий, который может повлиять на положительное решение".

По результатам обсуждения проекта депутаты большинством голосов приняли бюджет на 2020 год. Фракция КПРФ в составе трех человек воздержалась, но при этом отметила состоятельность и социальную направленность документа.

"Бюджет депутатами принят. Были воздержавшиеся, но против принятия документа ни один депутат не проголосовал. Это говорит о том, что документ проработан на всех уровнях, учтено большинство предложений жителей города и депутатского корпуса в рамках тех муниципальных программ, которые утверждены ранее, - подчеркнул председатель думы Евгений Заболотный. - Бюджет очень хороший, по сравнению с планом увеличен более чем на 10 млрд рублей. Это серьезная прибавка. Увеличение коснулось финансирования большинства программ, реализуемых на территории города Тюмени".

Спикер отметил, что помимо расходов городского бюджета, более 10 млрд рублей на Тюмень заложено в областном бюджете. Также надо учитывать и инвестиции ресурсоснабжающих организаций: в 2020 году они планируют потратить около 4 млрд рублей на развитие инженерной инфраструктуры города. "Надеемся, что наши планы и все, что касается жителей города, работы системы образования, функционирования муниципального, транспортного, инженерного комплекса, будут успешно выполнены. Мы сегодня приняли бюджет развития. Уверен, что в скором времени Тюмень ощутит движение вперед", – заявил Евгений Заболотный.

Глава города поблагодарил депутатов за принятое решение и активное участие в обсуждении, добавив, что бюджет-2020 позволит реализовать очень много мероприятий в рамках муниципальных и региональных программ, в том числе национальных проектов.

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Тихонова Татьяна