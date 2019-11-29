В конкурсе "Экспортер года" в Тюменской области участвуют уникальные для страны предприятия

Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Пятнадцать предприятий и предпринимателей Тюменской области, осуществляющих поставки за рубеж, соревнуются в конкурсе "Экспортер года". Победители определятся в пяти номинациях: "Промышленность, "Агропромышленный комплекс", "Сфера услуг", "Сфера высоких технологий", "Прорыв года", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области. Некоторые конкурсанты решили участвовать сразу в нескольких номинациях.

Предприятие-новичок конкурса - завод по производству овощной сетки "Аранео" (ООО "СКМ-100") подало заявку на участие в номинации "Прорыв года". В 2018 году завод нарастил объемы производства продукции, освоил рынки Узбекистана и Таджикистана, в перспективе – работа с европейскими партнерами.

"Наше предприятие по выпуску овощной сетки – единственное в России, оно – уникально тем, что продукция соответствует международным стандартам, перерабатывается из вторичного сырья. Наши конкуренты – только промышленники Китая. На конкурс "Экспортер года" мы заявились для того, чтобы о нашем производстве узнало, как можно больше жителей региона", - подчеркнул директор завода "Аранео" Константин Романов.

"Тюменский машиностроительный завод" впервые вступил в борьбу в этом году за звание "Лучшего экспортера". Предприятие с почти 80-летней историей соревнуется в двух номинациях: "Прорыв года" и "Промышленность". Региональный менеджер завода Михаил Шабалин уверен, что участие в проекте позволит коллективу привлечь новых деловых партнеров: "В 2018 году мы, не снижая объемов, продолжали осуществлять реализацию нашей продукции на экспорт. Мы чуть ли не единственная промышленная организация в России, изготавливающая диски сцепления для грузового транспорта и сельскохозяйственной техники из российского сырья. Все остальные игроки рынка, так или иначе, работают с предприятиями из Китая. Несмотря на это завод, сохраняя отечественные традиции производства, продолжает оставаться конкурентоспособным, движется вперед, расширяет ассортимент и продолжает улучшать сервис".

В конкурсе "Лучший экспортер года" участвуют еще 13 предприятий и предпринимателей: АО "ИПФ СИБНА", ООО "Тюменские аэрозоли", ООО "Интеллект-Сервис", ООО "Заводоуковский маслозавод", ООО "Югсон-Сервис", ООО "НГ-Групп", АО "Сибтехнология", ЗАО "Денит", ООО "Тюменьэкопродукт, ООО "Тюменьзарубежтур", ООО "Альфа-драйв", предприниматель Владимир Лукошин (кондитерские изделия) и предприниматель Евгений Гладун (древесный уголь).

Победителей конкурса назовут 3 декабря на торжественной церемонии в рамках первого "Тюменского экспортного Форума" в Технопарке. Лидеры регионального конкурса выдвигаются на Всероссийскую премию Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.

Проект организуют: Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области при участии правительства региона. Событие проводится в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".