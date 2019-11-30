Кредит без залога – специальные условия по развитию бизнеса от Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Как быстро получить кредит в Запсибкомбанке? Оформить его без залога! Отсутствие необходимости оформлять залог способствует сокращению времени на выдачу кредита. Широкая линейка кредитов для бизнеса позволит каждому клиенту подобрать наиболее подходящий по условиям и целевому назначению вариант. По состоянию на 1 октября 2019 года количество кредитных договоров, по которым были выданы кредиты корпоративным клиентам в Запсибкомбанке, составляет более 1200 штук.

Основные условия кредитования без залога:

предоставляется в форме как срочного кредита / кредитной линии, так и овердрафта;

сумма кредита – от 500 тыс. руб. до 5 млн руб.;

срок кредитования – до 3 лет;

на различные цели;

процентная ставка – от 13,3% годовых;

без залога.

Кредит без залога доступен участникам конкурсов и тендеров. Специально к сезону проведения тендеров и торгов банк подготовил особое предложение.

Теперь для заемщиков, работающих более 3 лет, по кредиту для исполнения контракта на сумму до 20 млн руб. возможна выдача денежных средств без залога! Таким образом, оформление кредита стало проще и быстрее, а значит получить необходимую сумму можно без лишних промедлений.

Процентные ставки зависят от суммы кредита: до 10 млн руб. – от 13,5% до 15,0% годовых; от 10 до 20 млн руб. – ставка определяется индивидуально в зависимости от кредитного рейтинга заемщика.

Немаловажно, что у данных беззалоговых кредитов остаются все имеющиеся преимущества кредитов Запсибкомбанка – индивидуальный подход к каждому заемщику, отсутствие комиссии за досрочное погашение, специальные условия для клиентов на комплексном обслуживании.

"Беззалоговые кредиты вызывают неизменный интерес у корпоративных клиентов, и для кого-то такие кредиты являются самым удачным решением финансовых вопросов. У Запсибкомбанка большой опыт в выдаче кредитов для участия в конкурсах и исполнения контрактов. Наши корпоративные клиенты побеждают в тендерах с поддержкой надежного финансового партнера, поэтому мы по праву гордимся плодотворным сотрудничеством и рады успехам клиентов", – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Оформить заявку на звонок сотрудника и узнать подробнее о данном кредите можно на сайте банка.