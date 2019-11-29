Клиенты Запсибкомбанка оформляют в 5 раз больше кредитных Суперкарт "100 дней без %"

Запсибкомбанк

В сентябре текущего года Запсибкомбанк обновил условия кредитной Суперкарты "100 дней без %" с беспроцентным периодом 100 дней. Теперь по карте доступны бесплатное обслуживание и бесплатное снятие кредитных средств.

За последние 2 месяца клиенты оформили в 5 раз больше кредитных Суперкарт "100 дней без %". Лидером по объему оформленных карт с льготным периодом стала Тюмень, а также Тобольск, Надым, Нягань, Ханты-Мансийск, Муравленко.

Основные преимущества кредитной Суперкарты "100 дней без%":

Бесплатное обслуживание для зарплатных клиентов, для остальных клиентов – бесплатно при активном пользовании картой.

Бесплатное снятие наличных без комиссии в первые 7 дней после выдачи карты.

Льготный период 100 дней на покупки и снятие наличных. Чтобы использовать кредитные средства без процентов в течение 100 дней, не требуется ежемесячно вносить никаких минимальных платежей.

Возврат с покупок 5% в выбранной категории. При выборе категории "Автомобиль" вы возвращаете до 5% от стоимости заправки авто, а также технического обслуживания автомобиля на СТО, покупки запчастей. В категории "Здоровье и красота" – от стоимости лечения в медицинских учреждениях, покупок в аптеках, салонах красоты, СПА-салонах, спортивных клубах.

"Кредитная Суперкарта "100 дней без %" может быть интересна для крупных покупок. Можно совершить покупку, равную месячному доходу, и затем, в течение 3 месяцев, откладывать ежемесячно с зарплаты треть от этой суммы, чтобы погасить всю задолженность без переплаты. Например, 1 декабря 2019 года вы сняли с карты наличные или оплатили покупку. Со следующего дня начнется ваш льготный период 100 дней. Чтобы пользоваться деньгами банка без процентов, вся задолженность должна быть погашена 10 марта 2020 года. После этого льготный период возобновляется, и вы снова можете пользоваться деньгами банка 100 дней без процентов", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Оформить заявку на кредитную карту можно на сайте или в любом офисе Запсибкомбанка.