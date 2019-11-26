Тюменский депутат помогает горожанам в вопросах организации ремонта дворов

Комплексное благоустройство шести дворовых территорий обсуждается в Ленинском административном округе. Работы запланированы на 2020 год.

В рассмотрении проектов благоустройства дворов по адресам: улица 50 лет ВЛКСМ, 89, 91, 91а, 91б и улица Тульская 2а; 50 лет ВЛКСМ, 81, 81а; проезд. Геологоразведчиков, 33 и Тульская, 4а; улица Республики, 176; улица Рижская, 76, 78 приняли участие депутат городской думы Алексей Чирков, заместитель главы управы ленинского округа Евгений Триль, представители комитета по благоустройству дворов округа, старшие по домам и неравнодушные горожане, проживающие по указанным адресам.

По словам депутата, важно на начальном этапе обсудить все детали будущего благоустройства, и, при расхождении взглядов на тот или иной пункт, найти устраивающие все стороны компромиссные решения.

"В самом начале проектирования необходимо наладить правильные взаимоотношения между сторонами реализации планов благоустройства, – уверен Алексей Чирков. – Наша задача - все подробно обсудить, обозначить сложные места, чтобы найти баланс интересов жителей, финансовых возможностей бюджета благоустройства, а также экологических, санитарных и градостроительных норм. Пока мы видим, что пожелания жильцов соседних домов одного двора могут быть не просто разными, а противоречивыми. Это, как уже известно, вопрос времени: мы начали совместную работу, которая поможет нам принять взвешенные решения и благоустроить дворы на радость людям".