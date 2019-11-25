Тюменцы завоевали четыре медали на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

V Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" прошел в Москве с 20 по 22 ноября. Представители Тюменской области завоевали одну золотую и три серебряные медали.

Золото у Раисы Сусловой в компетенции "Медицинский и социальный уход", серебро — у Екатерины Уколовой в направлении "Психология", Вероники Барановой в направлении "Медицинский и лабораторный анализ" и Сергея Андрейчикова в направлении "Сборка-разборка электронного оборудования".

В национальном чемпионате "Абилимпикс" приняли участие представители всех регионов России — 1800 человек, которые выступили по 62 основным и 31 презентационным компетенциям.