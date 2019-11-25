Запсибкомбанк подготовил спецпредложение по кредитам для бизнеса в честь своего дня рождения

Запсибкомбанк

Накануне своего 29-летия Запсибкомбанк предлагает корпоративным клиентам воспользоваться выгодными кредитами на развитие бизнеса или пополнение оборотных средств, чтобы открыть новое направление бизнеса, закупить оборудование и решить другие задачи.

Специальные условия по кредитам для бизнеса:

Процентные ставки от 9,6% годовых;

Срок кредитования на пополнение оборотных средств до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет;

Без комиссии за досрочное гашение;

Собственная методика рассмотрения кредитных заявок.

Преимущества кредитования именно в Запсибкомбанке:

Индивидуальный подход к рассмотрению кредитных заявок;

Гибкий подход со стороны компетентных специалистов банка и нешаблонные решения с учетом возможностей и потребностей конкретного бизнеса;

Комфортный график погашения кредита.

Кроме того, во время осенне-зимнего делового сезона особенно актуальны банковские гарантии – удобный инструмент для участников торгов, который позволяет как обеспечить участие в торгах, так и исполнение контракта. Комиссия по гарантиям устанавливается от 0,5% (минимум 5000 рублей). Это отличная возможность получить гарантию от банка с наименьшими затратами, а также при выборе варианта обеспечения под депозит - дополнительный доход от размещения депозита. Побеждайте в конкурсах и тендерах вместе с Запсибкомбанком!

"Кредитование – один из наиболее востребованных банковских продуктов у корпоративных клиентов. Мы рады способствовать росту и развитию наших клиентов, ведь это залог взаимовыгодного и успешного сотрудничества. Приглашаем воспользоваться нашими кредитами и банковскими гарантиями по привлекательным условиям в канун дня рождения Запсибкомбанка", – прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

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