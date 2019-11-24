В Тюменской области появится кадровый центр "Работа России"

Первый в Тюменской области кадровый центр "Работа России" появится на базе центра занятости Ишима и Ишимского района, где сейчас проходит модернизация в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, регион вошел в число пилотных по реализации проекта "Поддержка занятости", направленного на развитие инфраструктуры занятости, внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений. Всего таких регионов в России – 16.

По информации заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева, к 2025 году планируется поэтапное обеспечение деятельности новой модели центров занятости населения как современных "кадровых центров".

"Службе предстоит не просто оказывать привычные всем отдельные услуги, а решать комплекс проблем в соответствии с жизненными ситуациями конкретных людей и бизнес-ситуациями конкретных работодателей по принципу "одного окна" на основании подходов клиенториентированности и проактивности", - прокомментировал замглавы региона.

Группа экспертов московского "Федерального центра компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) проводит диагностику процессов оказания услуг, осуществляет методическое и организационное сопровождение внедрения единых требований к организации деятельности органов службы занятости, включая внедрение принципов бережливого производства. Новая задача - разработать новый формат обслуживания клиентов. Центры занятости должны стать одним из экономических рычагов повышения производительности труда, для чего необходимо выстраивать партнерские отношения с работодателями.