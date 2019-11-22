Запсибкомбанк принял участие в VI Всероссийской неделе сбережений

Запсибкомбанк

ДО № 44 "Междуреченский" принял участие в реализации проекта министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" — VI Всероссийской неделе сбережений.

Мероприятие проводится с целью формирования у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам. Участниками становятся как взрослые, так и дети, которые в скором будущем станут такими же активными пользователями финансовых услуг.

Сотрудники дополнительного офиса познакомили старшеклассников Междуреченской средней школы с банковскими картами, способами расчетов, видами мошенничества, а также провели викторину по вопросам финансов, по итогам которой самые активные получили сувениры от банка.

"В этом году мы вновь с удовольствием откликнулись на просьбу комитета по финансам и налоговой политики администрации Кондинского района провести лекции в учебных учреждениях и организациях. Первая лекция в этом году состоялась у старшеклассников Междуреченской СОШ, также будет проведена презентация для их преподавателей, а завершится неделя лекцией для самых маленьких в детском саду "Родничок", – рассказала директор ДО № 44 "Междуреченский" Татьяна Силаева.