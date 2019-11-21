В 2020 году бюджет Тюмени составит более 33 млрд рублей

Депутаты Тюменской городской думы обсудили проект бюджета города на 2020 год и результаты публичных слушаний по данному вопросу с участием горожан и представителей общественности.

Об основных параметрах бюджета города Тюмени на 2020 год на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету городской думы депутатам рассказал руководитель департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

Ожидается, что в 2020 году расходы городского бюджета увеличатся на 23 процента и составят 33,6 млрд рублей. При этом 95 процентов расходов будут осуществляться в рамках двадцати муниципальных программ. "Основными приоритетами, как и в прошлые годы, у нас являются развитие человеческого капитала, обеспечение комфортной среды для проживания горожан, улучшение жилищных условия для отдельных категорий граждан. Все эти приоритеты направлены на содействие достижению национальных целей развития страны, обозначенных в 204 Указе Президента РФ и закрепленных в национальных проектах", – сообщил Андрей Пилипчук.

На развитие человеческого капитала предусмотрено 15,6 млрд рублей – практически половина бюджетных средств. При этом расходы на программы образования вырастут на 18 процентов, культуры – на 30, молодежной политики – на 12 процентов. Около 8,5 млрд будет направлено на ремонт и оснащение современным оборудованием объектов социальной сферы, строительство, реконструкцию дорожной инфраструктуры, а также благоустройство территории города.

В целом Андрей Пилипук охарактеризовал бюджет на три года как сбалансированный и бездефицитный, сохранивший преемственность бюджета прошлых лет.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы Оксана Величко отметила, что объем бюджета на следующий год впечатляет и свидетельствует о благополучии городской и в целом региональной экономики. "Темпы роста бюджета города Тюмени опережают темпы роста инфляции. Это говорит о том, что экономическое здоровье города в порядке. Гарантированное наполнение городской казны, которое идет от налогов, неналоговые поступления постоянно растут, на выполнение определенных полномочий средства выделяет субъект, – пояснила Оксана Величко.

Председатель постоянной комиссии отметила, что помимо обязательных расходов в рамках муниципальных программ, в бюджете 2020 заложены дополнительные расходные обязательства. "Традиционная и самая большая – почти миллиард рублей – компенсация транспортных расходов на бесплатный проезд в городских автобусах пенсионеров, студентов и школьников. Новшеством будущего года станет финансирование из городского бюджета ремонта фасадов домов на гостевых улицах. "Это первый опыт. На данные цели выделена небольшая сумма, но я надеюсь, что в дальнейшем эта инициатива будет поддержана, если возможности бюджета это позволят", – отметила председатель постоянной комиссии.

В этот раздел расходов также относится газификация частного сектора. Собственники домов не могут сами решить эту проблему, поэтому работы будут осуществляться в отдельно выбранных улицах и непосредственно за счет бюджета.

Еще одно новое направление – инициативное бюджетирование. "У граждан должна появиться возможность участвовать в финансово подкрепленном улучшении городской среды, – объяснила нововведение Оксана Величко. – Это когда группа людей, отдельные граждане проявляют какую-то общественную инициативу в части улучшения комфорта городской среды и согласно определенному порядку имеют возможность воплотить ее в жизнь. Подобный опыт есть в других регионах. Для того, чтобы реализовать идею, ее широко обсуждают, в том числе в средствах массовой информации, и если за нее проголосуют жители муниципалитета, то городской бюджет ее профинансирует".

"Бюджет впечатляющий, программно и социально ориентированный. Наличие же дополнительных бюджетных обязательств в нем говорит о том, что наш бюджет благополучный, – констатировала Оксана Величко. – Кроме того, мы в плане финансов самодостаточны уже много лет и не занимает денег на выполнение необходимых программ. Возможность покрывать свои расходы доходами – это хорошая тюменская традиция. Далеко не каждый российский город может этим похвастаться".

Отметим, 14 ноября проект бюджета обсуждался на публичных слушаниях. На участие в обсуждении главного финансового документа года зарегистрировались 254 тюменца. В том числе представители ТОСов, общественных организаций, средств массовой информации. В ходе слушаний горожане активно задавали вопросы по обсуждаемому проекту бюджета, 17 выступающих. В письменной форме поступило 13 обращений, все они направлены в соответствующие органы для подготовки ответов.

Большинство участников публичных слушаний поддержали проект бюджета на 2020 год. Члены постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету за документ проголосовали единогласно. Окончательно вопрос будет рассмотрен на заседании Тюменской городской думы 28 ноября.

Тихонова Татьяна