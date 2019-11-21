Александр Моор пообещал тюменским семьям по 150 тысяч рублей на рождение первенцев

О введении новых социальных пособий для семей губернатор Тюменской области Александр Моор заявил 21 ноября в послании к региональному парламенту и жителям Тюменской области.

Глава региона напомнил, что семьи Тюменской области уже получают по 40 тысяч рублей в связи с рождением третьего и последующего детей. Однако сложнее всего молодым решиться на первенца. Выплата в 150 тысяч рублей, по мнению губернатора, простимулирует молодоженов к принятию правильного решения.

На материальную помощь смогут расчитывать женщины, более пяти лет проживающие в регионе, на студентов это условие не распространяется.

Губернатор также отметил, что существующие региональные выплаты на рождение третьего и последующих детей с 2020 года увеличатся до 100 тысяч рублей.

Татьяна Тихонова