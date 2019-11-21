Тюменские металлопроизводители готовы выйти на российский рынок

Три тюменских производителя: Производственный холдинг "АРС-ПРОМ", ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС-М" и ООО Торговый Дом "Механический завод" - представили свою продукцию и провели серию деловых встреч на Международной промышленной выставке "Металл-Экспо".

Представили ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС-М" во время выставки заявили о готовности выйти на российский рынок благоустройства территорий. "На выставке мы заключили предварительные договорённости о реализации совместных проектов с московской компанией ООО “ВЕССЕ ДИЗАЙН”", － сообщил руководитель технического отделения компании Михаил Сажин.

Кроме того, тюменские предприниматели провели переговоры по экспорту своей продукции в Узбекистан, Киргизию и другие страны ближнего зарубежья.

"Металл-Экспо" давно признан главной площадкой для обсуждения актуальных тем металлургической промышленности. В этом году свои ключевые возможности представили порядка 600 компаний из 34 стран мира, в том числе России, Китая, Германии, Италии, Австрии, Франции, США и других. Участие Тюменской области в "Металл-Экспо" организовано региональным Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".