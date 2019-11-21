Жители Тюменской области стали реже жаловаться на банки

В III квартале 2019 года в Банк России поступило 1,2 тыс. обращений от жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В сравнении со II кварталом 2019 года количество обращений снизилось на 20%.

Более 65% жалоб граждан направлено в отношении кредитных организаций, 11% – страховых компаний, 22% – негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и участников рынка ценных бумаг, сообщили в Отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Потребители финансовых услуг стали меньше жаловаться на банки (снижение на 19%), а также на страховые компании (на 11%). В отношении банков граждане чаще всего обращаются к регулятору по вопросам потребительского и ипотечного кредитования – более половины от общего числа жалоб на кредитные организации.

Доля жалоб по ОСАГО составила 75% от общего количества жалоб в отношении страховых организаций. В основном такие обращения связаны с неверным применением коэффициента бонус-малус и несогласием с размером страхового возмещения.

Направить жалобу можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе "Интернет-приемная Банка России".

Кроме того, специалисты консультируют граждан по вопросам оказания финансовых услуг в круглосуточном режиме по телефону: 8 (800)300-3000 - бесплатно на территории Российской Федерации.