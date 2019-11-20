На национальном чемпионате Абилимпикс выступят 16 тюменцев

Фото: Центр занятости населения Тюмени

Сегодня в Москве стартовал V Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". Состязания проходят по 62 основным и 31 презентационным категориям. В финале конкурса — 16 тюменцев.

10 представителей Тюменской области прошли в заключительный этап по итогам регионального чемпионата, а вот тем, в чьих компетенциях было большое количество участников, предстояло пройти отборочные соревнования. По их итогам 6 человек прошли дальше, это участники компетенций "Поварское дело", "Медицинский и социальный уход", "Массажист", "Адаптивная физическая культура", "Обработка текста".

Имена победителей национального чемпионата станут известны на церемонии закрытия, которая состоится 22 ноября.