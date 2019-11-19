Тюменцам напоминают об уплате налогов

Гражданам, имеющим в собственности квартиры, машины, земельные участки, необходимо уплатить имущественные налоги до 2 декабря 2019 года. Об этом напоминает Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области .

Жителей региона предупреждают, что пользователи интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" получат уведомления только в электронном виде. Налогоплательщикам, не подключенным к личному кабинету, налоговые уведомления направлены заказной почтовой корреспонденцией на адрес регистрации по месту жительства. Получить дубликат уведомления можно в своем налоговом органе при наличии паспорта.

"В этом году расчет имущественных налогов произведен с учетом вступивших в силу изменений регионального законодательства. Это отмена льгот по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил, а также переход на новый порядок расчета налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости", — отмечают в УФНС России по Тюменской области.

Уплатить имущественные налоги можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", с помощью телефона в мобильном приложении "Налоги ФЛ" и в любом отделении банка через платежный терминал.