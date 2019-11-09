Тюменская область остается в лидерах по темпам роста зарплаты в УФО

Юг Тюменской области занял лидирующие позиции по четырем направлениям в рейтинге Тюменьстата среди городов Уральского федерального округа по данным социально-экономического положения за январь-сентябрь 2019 года.

Высокие цифры показывает регион в сфере строительства: за девять месяцев на 1000 человек введено в эксплуатацию 519,8 кв. метров общей площади, в том числе 235,8 кв. - индивидуальными застройщиками. Также юг Тюменской области продолжает лидировать по производству молока и яиц - на душу населения проходилось 284,9 кг и 782 штуки соответственно. Регион также опережает соседей по темпу роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника. При этом самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы - 102,3 тыс. рублей - отмечался в ЯНАО.

Ямал находится на первом месте по индексу промышленного производства (119,3%), оборотам общественного питания и платных услуг на человека. Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в сентябре 2019 года к декабрю 2018 года зафиксировано также в автономном округе (100,9%).

Свердловская область - лидер по розничной торговле: за девять месяцев текущего года каждый житель этого региона потратил в магазинах 200,8 тыс. рублей.

Наибольший объем производства мяса на душу населения зафиксировали в Челябинской области (109,1 кг), сообщает Тюменьстат.