Под Тюменью до четырёх полос расширили восемь километров трассы на Тобольск

"Уралуправтодор" завершил капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск между селами Каскара и Борки. Благодаря расширению дороги с двух до четырех полос и строительству двух разворотных петель пропускная способность участка увеличилась с 7 тысяч до 14 тысяч автомобилей в сутки. Разделение транспортных потоков парапетным железобетонным ограждением поможет водителям избежать лобовых столкновений.

На указанном участке установлены 108 дорожных знаков, 10,5 км одностороннего металлического ограждения, 7 км осевого барьерного ограждения и 4,7 км линии наружного освещения и капитально отремонтированы мосты через Лог и реку Берёзовка. Для того, чтобы жители села могли безопасно переходить через дорогу, в Борках установили два надземных пешеходных перехода (на 36 и 37 км). В ближайшее время их оборудуют подъемными платформами для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан.

Работы проведены в рамках соглашения Росавтодора и правительства Тюменской области о доведении до четырех полос трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск на участке от Тюмени до Тобольска. Ожидается, что к 2023 году трасса в четыре полосы будет построена от Тюмени до реки Тобол на 123 км.