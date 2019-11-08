Посетителей тюменской сельхозвыставки приветствуют стаканом молока

Региональная агропромышленная выставка-презентация "Золотая осень" открылась сегодня, 8 ноября, в выставочном центре "Тюменская ярмарка" (улица Севастопольская, 12). При входе на выставку посетители попадают в "Молочный город", где им предлагают приветственный стакан молока.

В молочном баре можно продегустировать разное мороженого, в том числе криомороженое, новинки от ведущих предприятий. В сырной зоне свою продукцию предлагают девять сыроварен.

Есть здесь и "Молочная ферма", где можно полюбоваться живыми коровами голштинской породы. Помимо прочего, на выставке представлены технологии и инновации, которые применяют особо продвинутые сельхозпроизводители региона, а также разработки тюменских ученых.

Региональная выставка-презентация впервые проходит в новом формате – акцент сделан на молочную отрасль, как одну из самых динамично развивающихся в регионе. При помощи экспозиционных материалов на площадке максимально просто, доступно и интересно раскрыта история молока в Тюменской области, России и в мире. Представлены уникальные фотографии, артефакты, инфографики и документы, которые наглядно подтверждают исторические факты, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Открывая выставку, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что благодаря инвестиционным проектам, новым технологиям, которые применяют аграрии, область вышла на самообеспечение по основным видам сельхозпродукции, идут поставки в другие регионы РФ и на экспорт.

Выставка-презентация "Золотая осень" работает 8 и 9 ноября в выставочном центре "Тюменская ярмарка". Побывать на ней могут все желающие.