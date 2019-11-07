В Тюмени ищут сотрудников двух фирм, которым не платили зарплату

В областном центре следственные органы ищут сотрудников ООО "Клиника Сибирская" и ИП Беркутова В.Н., которым не выплачивалась заработная плата. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, с декабря 2018 года по апрель 2019 года перед работниками ООО "Клиника Сибирская" образовалась задолженность по зарплате на общую сумму свыше 250 тыс. рублей. Перед работниками ИП Беркутова В.Н. с апреля 2019 года по октябрь 2019 года накопился долг на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Работники ООО "Клиника Сибирская" и ИП Беркутова В.Н., которым частично или полностью не выплачивалась заработная плата в этот период, могут обратиться в следственный отдел по Калининскому АО г. Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 57 или по телефону тел. 8 (3452) 42-11-06, 64-78-27.